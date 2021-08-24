البث الحي
سياسي|سياسة|فلسطين

إيران وإرث ترامب "ولا شيء عن فلسطين".. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدين

نفتالي بينيت أعلن أن حكومته ستقدم لأميركا خطة "للجم" إيران (رويترز)
نفتالي بينيت أعلن أن حكومته ستقدم لأميركا خطة "للجم" إيران (رويترز)
24/8/2021

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت إلى واشنطن اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف "إعادة العلاقات إلى سابق عهدها" بين البلدين الحليفين والتوصل إلى موقف مشترك بشأن عدوهما إيران.

وسيحاول بينيت إصلاح العلاقات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن في أثناء اللقاء الذي سيجمعهما الخميس المقبل، إذ توترت العلاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المعروف عنه تفضيله الحزب الجمهوري علانية.

وقال كبير مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما لشؤون إسرائيل سكوت لاسينسكي إن "العملية الكبرى الحاصلة الآن بين البلدين هي تجديد العلاقات الثنائية وإعادة ضبطها".

وعرف عن الزعماء الديمقراطيين نفورهم من نتنياهو في السنوات الماضية بسبب انتقاداته العلنية للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العظمى، الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وحينها كان بايدن نائبا للرئيس.

وقد أثار نتنياهو غضب الحزب الديمقراطي عندما تبنى مواقف الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي وصفه مرارا وتكرارا بأنه "أفضل صديق" لإسرائيل في البيت الأبيض.

عهد جديد

وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وألمح إلى نهج جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال لبيد "في السنوات القليلة الماضية ارتُكبت أخطاء. وتضررت مكانة اسرائيل لدى الحزبين (الأميركيين)، وسنصلح هذه الأخطاء معا."

ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، إلا أنه يبقى من صقور السياسة الخارجية التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع عقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والأحد الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت (49 عاما) "سأبلغ الرئيس بايدن أن الوقت قد حان للجم الإيرانيين.. وليس لمنحهم حبل نجاة على شكل الرجوع إلى اتفاق نووي منتهي الصلاحية".

يأتي اجتماع بينيت مع بايدن (78عاما) بعد شهرين من توقف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي.

الخبيرة في انتشار الأسلحة النووية والعلاقات الأميركية الإسرائيلية، أور رابينوفيتش، ترى أن "القضية الإيرانية ستتصدر جدول الأعمال" في الاجتماع المرتقب.

وأوضحت أن "إسرائيل تريد وضع لغة جديدة" أو تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن ما يمكن أن يمثل تجاوزا من قبل إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح نووي.

واقترح بينيت هذا النهج الأحد الماضي قائلا "سنقدم خطة منظمة وضعناها في الشهرين الماضيين لكبح جماح الإيرانيين"، ولم يقدم أي تفاصيل عنها.

ويحط المسؤول الإسرائيلي في واشنطن وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وفي إيران أدى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية في مطلع الشهر الجاري، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو الماضي.

يقود بينيت ائتلافا من 8 أحزاب متباينة أيديولوجيا، إذ يتكون من أحزاب تتراوح بين الاعتدال والتشدد وهو ينتمي إلى الفئة الأخيرة.

وقد تجنب بينيت -في ائتلافه- الخوض في القضية الفلسطينية لصالح قضايا عليها إجماع مثل الصحة والاقتصاد.

طموحات متواضعة

وقالت شيرا إيفرون -من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب- إن إدارة بايدن لديها "طموحات متواضعة"، إذ تركز بشكل أساسي على التراجع عن بعض تحركات ترامب لصالح إسرائيل.

وأضافت "إدارة بايدن تدرك أن هذا ائتلاف هش". مضيفة "لا أظن أن بايدن سيدفع نفتالي بينيت لمحاولة استئناف مفاوضات السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتوقع المحلل السياسي علي الجرباوي -من جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة- ألا تعني محادثات بينيت وبايدن "شيئا" للفلسطينيين الذين يعانون من "الفصل العنصري" الإسرائيلي.

 وقال الجرباوي "بايدن لن يحل الصراع. وإذا تحدثوا عن الفلسطينيين، فسوف يتحدثون عن تحسين حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، لذا فهي ستكون على ما كانت عليه".

وعادت إدارة بايدن لتخصص ملايين الدولارات للفلسطينيين، بعدما أوقف ترامب المساعدات بما في ذلك المبالغ المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وستكون نقطة الخلاف المتوقعة في المحادثات تعهد إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الاميركية العامة المسؤولة عن الشؤون الأميركية-الفلسطينية في القدس الشرقية.

كان ترامب قد أغلق تلك البعثة عام 2019 بعدما نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، مما عزز مطالبة إسرائيل بفرض سيادتها على القدس الشرقية المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

السيسي يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة مصر.. عباس كامل في رام الله والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال

أجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم الأربعاء محادثات في تل أبيب ورام الله المحتلة، مواصلا جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، في حين أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا تحذر فيه الاحتلال.

18/8/2021

وزير الخارجية الإسرائيلي يستبعد حل الدولتين في عهد بينيت ويترك الباب مفتوحا في حال توليه الحكومة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن حكومة بلاده برئاسة نفتالي بينيت لن تبرم اتفاقا مع الفلسطينيين لحل الدولتين، لكنه ترك الباب مفتوحا في حال تسلمه الحكومة المتفق على التناوب في رئاستها بينهما.

20/8/2021

من هو نفتالي بينيت تلميذ نتنياهو الذي أطاح به؟

منح الكنيست، اليوم الأحد، الثقة لحكومة المليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” المتشدد، ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل تعود خلفيته لليمين الديني المتشدد.

13/6/2021
المزيد من سياسي

اغتصاب وتعذيب ونهب في تيغراي.. أميركا تفرض عقوبات على رئيس أركان إريتريا

القتال في تيغراي يكتسي بعدا عرقيا ويشهد انتهاكات فظيعة ضد المدنيين (الفرنسية)

أميركا تطالب بمحاسبة الأسد.. غارات روسية على إدلب وقوات النظام تقصف درعا

النظام السوري واصل قصف درعا بمختلف الأسلحة خلال السنوات الماضية (الفرنسية)

كلمة لبايدن وتحذير من بوتين.. تعرف على أبرز أحداث أفغانستان في اليوم السادس تحت حكم طالبان

ضحايا مدنيون وعسكريون.. عدد قتلى هجوم بوركينا فاسو يرتفع إلى 120

بوركينا فاسو تشهد منذ سنوات هجمات قاتلة يتبناها تنظيم القاعدة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح