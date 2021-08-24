طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

تسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها الزمن لإتمام عمليات الإجلاء قبل موعد الانسحاب النهائي من أفغانستان نهاية الشهر الجاري، وفي حين أفادت أنباء ببدء الانسحاب الأميركي يوم الجمعة، تواصل حركة طالبان ترسيخ سلطتها، والتشاور بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وتسارعت منذ أمس الاثنين وتيرة إجلاء الرعايا الغربيين والمتعاونين الأفغان وعائلاتهم مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في 31 أغسطس/آب الجاري، كما أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة حركة إجلاء كثيفة اليوم الثلاثاء من أفغانستان إلى خارجها.

وقال الجيش الأميركي إنه نفذ أمس الاثنين أكبر عملية إجلاء حتى الآن من مطار كابل، ونقلت طائرات عسكرية أميركية وبريطانية نحو 20 ألف شخص خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لمن تم إجلاءهم إلى نحو 50 ألفا، في حين لا تزال هناك حشود في محيط المطار تنتظر دورها لمغادرة أفغانستان.

وانطلقت اليوم قمة اقتراضية لمجموعة الدول السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) يناقش خلالها القادة عمليات الإجلاء الجارية من أفغانستان وإمكانية تمديدها.

ويأتي ذلك سط تكهنات بأن يحسم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم قراره بشأن تنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد من عدمه، في وقت أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه لا تغيير على الجدول الزمني لعمليات الإجلاء، وعبرت عن اعتقادها بقدرتها على إتمام المهمة بنهاية الشهر.

بدورها، نقلت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي سيبدأ سحب جنوده الموجودين حاليا في أفغانستان، وعددهم يقارب 6 آلاف جندي، بحلول يوم الجمعة المقبل.

وكان مسؤولون أميركيون بينهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكدوا التزام بلادهم بنهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب من أفغانستان، لكنهم أبقوا على احتمال تمديد الموعد، وهو ما رفضته حركة طالبان بشدة.





تمديد مرفوض

وفي مؤتمر صحفي بكابل اليوم الثلاثاء، كرر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد رفض طالبان تمديد وجود القوات الأجنبية إلى ما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.

وقال إن الحركة أغلقت الطريق المؤدي إلى المطار ولا تسمح بالمرور إلا للأفراد الأجانب، داعيا الأميركيين إلى عدم تشجيع الأفغان، بخاصة الكوادر المؤهلة، على مغادرة بلادهم.

ويأتي ذلك في حين استبعدت عواصم غربية إتمام إجلاء كل المتعاونين الأفغان وعائلاتهم بحلول نهاية الشهر الجاري.





طالبان تثبت سلطتها

على صعيد آخر، أفاد مصدر في حركة طالبان للجزيرة بأن الحركة عينت وزراء ومسؤولين بالوكالة لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية في الدولة.

وقال المصدر إن التعيين شمل حاكم ولاية كابل، وقائد شرطة العاصمة الأفغانية، ورئيس المخابرات، كما عينت الحركة وزراء للتربية والتعليم العالي، والداخلية.

وأضاف المصدر أن الحركة عينت المعتقل السابق في سجن "غوانتنامو" الأميركي، المولوي محمد نبي عمري، حاكما لولاية خوست (جنوب شرقي أفغانستان).

وواصلت الحركة مساعيها لتشكيل نظام يقود البلاد إذ عينت وزراء بالوكالة، وأفادت تسريبات بأنها تعمل على تشكيل مجلس حكم يتألف من 12 عضوا.

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في أفغانستان، قال المبعوث الأفغاني ناصر أحمد أنديشا إن ملايين الأفغان يعيشون في خوف تحت حكم طالبان، مطالبا بإنشاء حكومة ذات قاعدة عريضة تضم جميع الفئات في البلاد، بمن في ذلك النساء.

ميدانيا، أكد المتحدث الرسمي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء أن الحركة لا تريد حربا أو عنفا في أي ولاية أفغانية، وقال إن مشكلة ولاية بنجشير (150 كيلومترا شمال كابل) -التي تتحصن فيها قوات مناهضة لطالبان- في طريقها للحل، داعيا الموالين لنجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود إلى تسليم أسلحتهم.

كما قال إن الحركة تعمل على إعادة هيكلة الجيش والشرطة بشكل أفضل وإعادة المسؤولين السابقين.

وكرر مجاهد تعهدات سابقة للحركة بعدم ملاحقة معارضيها أو المترجمين الذين كانوا يعملون مع القوات الأجنبية، داعيا موظفي قطاعات الصحة والتربية والتعليم والمرور إلى العودة لأعمالهم.





الاتصالات الغربية مع طالبان

وقد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز عقد اجتماعا سريا مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كابل أمس الاثنين.

وقالت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مسؤول أميركي أن الاجتماع بين بيرنز وبرادر تناول وجهات النظر بشأن ما يجب القيام به بحلول 31 أغسطس/آب، في حين ذكرت مصادر أن اللقاء بحث على الأرجح موعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان، وعمليات إجلاء المواطنين الأميركيين والمتعاونين الأفغان من مطار كابل.

وتعليقا على هذه التقارير، قال المتحدث باسم طالبان اليوم إنه لا معلومات لديه عن اللقاء.

من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو -للجزيرة- إن الاتحاد على اتصال بحركة طالبان لأنها تسيطر على الحكم في أفغانستان، مضيفا أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بحركة طالبان غير مطروح على الطاولة.

وأوضح أن الاتصالات تركز على الجوانب الإنسانية للوضع في كابل، وترمي إلى فتح قنوات لإيصال رسائل الاتحاد الأوروبي إلى الحركة.