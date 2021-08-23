البحرين.. مستشار الملك ووزير الخارجية السابق ينشر صور أول صلاة يهودية في البلاد منذ الأربعينيات

نشر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة صورا لصلاة وتراتيل يهودية في الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية المنامة.

وقال إن تلك الصلاة والتراتيل اليهودية تقام أول مرة منذ عام 1947، في الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم.

ووصف وزير الخارجية السابق -في تغريدة له على حسابه بتويتر- ما حدث باللحظة التاريخية لأبناء البحرين اليهود.

كما رأى خالد بن أحمد أن ما حدث "تاريخا يتجدد للتعايش الوطني" في مملكة البحرين.

صلاة السبت و تراتيل التوراة تعود الى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947 . لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود و تاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية . @gulfjewish pic.twitter.com/flzSGAhQnT — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 22, 2021

ووقعت المنامة وتل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، كما وقع البلدان لاحقا عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية ومجال الطيران.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هي: مصر والأردن عبر معاهدتي سلام، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من خلال اتفاقيات لتطبيع العلاقات.