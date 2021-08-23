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سياسة|بحرين

البحرين.. مستشار الملك ووزير الخارجية السابق ينشر صور أول صلاة يهودية في البلاد منذ الأربعينيات

المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة (الجزيرة)
المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة (الجزيرة)
23/8/2021

نشر المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة صورا لصلاة وتراتيل يهودية في الكنيس اليهودي بالعاصمة البحرينية المنامة.

وقال إن تلك الصلاة والتراتيل اليهودية تقام أول مرة منذ عام 1947، في الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم.

ووصف وزير الخارجية السابق -في تغريدة له على حسابه بتويتر- ما حدث باللحظة التاريخية لأبناء البحرين اليهود.

كما رأى خالد بن أحمد أن ما حدث "تاريخا يتجدد للتعايش الوطني" في مملكة البحرين.

ووقعت المنامة وتل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، كما وقع البلدان لاحقا عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية ومجال الطيران.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هي: مصر والأردن عبر معاهدتي سلام، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من خلال اتفاقيات لتطبيع العلاقات.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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