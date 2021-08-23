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طائرات الاحتلال تشن غارات ليلية على قطاع غزة والمقاومة تتصدى لها بالرشاشات الثقيلة

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (الجزيرة)
لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (الجزيرة)
23/8/2021-|آخر تحديث: 24/8/202104:00 AM (مكة المكرمة)

شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية مساء الاثنين على عدد من المواقع في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بأن القصف أدى إلى أضرار مادية كبيرة، دون وقوع إصابات وفق المعلومات الأولية، فيما وردت أنباء عن تصدي المقاومة الفلسطينية للطيران الحربي الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت موقعين يتبعان للمقاومة في جنوب وشمال القطاع، فضلا عن عدد من المراصد والنقاط الحدودية وأراض زراعية.

وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر استهداف القصف الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استهداف مقاتلاته من قبل المقاومة الفلسطينية برشاشات من العيار الثقيل خلال الغارات على قطاع غزة.

وقال إنه استهدف مصدر النيران التي جاءت من فتحة نفق في خان يونس، كما قصف موقعا لإطلاق الصواريخ تحت الأرض في حي الشجاعية وموقعا لتصنيع الأسلحة في خان يونس.

وأضاف أن الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، والتي أدت إلى اندلاع حرائق كبيرة خلال نهار أمس الاثنين.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة عن وقوع إصابات جراء القصف.

المصدر : الجزيرة

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