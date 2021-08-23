لضمان أمن الممرات المائية ومواجهة القرصنة.. مناورات بحرية بين روسيا وإيران والصين بمياه الخليج

قال السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان إن القوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية ستجري مناورات مشتركة في مياه الخليج نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأوضح السفير الروسي أن سفنًا حربية تابعة لهذه الدول ستركز في مناوراتها المشتركة على ضمان أمن الممرات المائية ومواجهة القرصنة البحرية، على حد تعبيره.

من جهتها، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الوسطى تنفيذ قواتها عمليات تدريبية في ميدانَيْ "لاوور" و"سامبولي" بطاجيكستان، وذلك باستخدام مروحيات وآليات عسكرية وقوات مشاة.

وقالت القيادة -في بيان- إن التدريبات شملت عمليات تحاكي إطلاق صواريخ موجهة على أهداف برية وجوية للعدو، والتدرب على تفادي الهجمات بالصواريخ المضادة للطائرات والكمائن على المرتفعات الجبلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الـ17 من الشهر الحالي انطلاق هذه التدريبات التي ستستمر شهرا كاملا في طاجيكستان، على خلفية التطورات التي تشهدها الساحة الأفغانية.

كما قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ قادة دول آسيا الوسطى اليوم الاثنين بأن من الضروري تجنب أي انتشار للتطرف الإسلامي من أفغانستان إلى المنطقة، وإبقاء المتطرفين الإسلاميين بعيدا، حسب تعبيره.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله -في تصريحات أدلى بها خلال قمة لزعماء المنطقة عبر الإنترنت- إن من المهم أيضا مراقبة تجارة المخدرات الأفغانية من كثب.

وذكر الكرملين أن بوتين وزعماء آسيا الوسطى عبّروا في أثناء الاجتماع عن مخاوفهم من استمرار وجود موطئ قدم لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وتشكيله تهديدا، مضيفا أن الزعماء اتفقوا على تنسيق العمل المشترك بشأن أفغانستان.