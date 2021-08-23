شمال سوريا.. انفجار بريف حلب وغارات على ريف إدلب

قال مراسل الجزيرة إن عددا من المدنيين أصيبوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة عند مدخل مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي اليوم الاثنين، بينما تواصلت الغارات الروسية على ريف إدلب شمالي سوريا.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الانفجار أوقع أضرارا مادية في الممتلكات وتسبب في احتراق عدد من السيارات، وأنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

يشار إلى أن مدينة إعزاز -الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة- تشهد مع باقي مناطق ريف حلب الشمالي تفجيرات متكررة بعبوات ناسفة ودراجات نارية وسيارات ملغمة.

وأفاد مراسل الجزيرة في شمال سوريا بأن طائرات روسية أغارت على محيط بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب شمالي البلاد.

وفي الأثناء، أكد ناشطون مقتل مدني بانفجار لغم أثناء عمله في مزرعة بمحيط بلدة البارة جنوبي إدلب.

وقالت منظمة الدفاع المدني إن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها منذ بداية الشهر الحالي، وإن السكان لا يجدون فرصة للعيش بأمان، فظروف المعيشة القاسية تدفعهم للعمل في أخطر الأماكن.