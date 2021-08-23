بعد عمليات احتيال مبتكرة.. قلق وخوف بين عملاء البنوك في مصر

البريد المصري يترك خطابات كشوف الحسابات في مدخل العمارات أو مع البواب أو في أي مكان قريب، وبها جميع البيانات الخاصة بالعميل.

القاهرة- حالة من القلق والخوف انتابت عملاء البنوك في مصر بعد انتشار عمليات نصب واحتيال وقع ضحاياها البعض من مجهولين تحت زعم تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم.

وزادت حالة القلق لدى العملاء، خلال اليومين الماضيين، بعد إقرار "بنك مصر" -أحد أكبر البنوك المصرية المحلية- بوقوع عمليات نصب كلفت العملاء ملايين الجنيهات بعد تبادل رسائل نصية مع مجهولين.

عقب انتشار وقائع الاحتيال، توالت على الفور تحذيرات البنوك المصرية من التعامل مع أي مكالمة أو رسالة نصية، حتى لو كانت من داخل البنك، تطلب الكشف عن الأرقام السرية أو البيانات الشخصية الخاصة بحساب العميل.

بعد ساعات من نشر بنك مصر، عبر صفحته على فيسبوك (Facebook)، تحذيرا من عدم التعامل مع أشخاص يسعون للحصول على أرقام حساباتهم أو بياناتهم البنكية، أصدر البنك مقاطع مصورة للتوعية بعدم الإدلاء بأي بيانات خاصة أو سرية.

وفي السياق أكد بنك مصر مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه على رأس أولوياته واهتماماته، لافتا إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وطالبت البنوك المصرية العملاء بعدم مشاركة الرقم السري المتغير "أو تي بي" (OTP) المرسل على الهاتف الشخصي، أو كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، أو رمز التحقق "سي في في 2" (CVV2) الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة، أو أرقام البطاقات البنكية وتاريخ انتهائها.

وأشارت البيانات الصادرة من عدة بنوك إلى أن التحذير جاء انطلاقا من الحرص على مصالح قاعدة عملائه، مع التأكيد على اتباعها القواعد والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.

ضحية الاحتيال

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة قالت إنها تعرضت لعملية احتيال بقيمة 200 ألف جنيه (12.8 ألف دولار) من شخص زعم أنه من خدمة عملاء أحد البنوك المحلية الكبرى، ولم يطلب منها أي بيانات أو معلومات عن الحساب، إنما طلب إرسال الكود (الرمز) الذي سيرسله لها على هاتفها المحمول فقط من أجل تحديث بياناتهم البنكية.

وأضافت أنها تفاجأت بسحب المبلغ المشار إليه دون أن تصلها أي رسالة بسحب المبلغ، كما جرت العادة عند سحب أي مبلغ، ولكنها حمًلت البنك المسؤولية عن عملية الاحتيال بسبب عدم إرسال أي رسائل تحذيرية من البنك للعملاء، خاصة وأن البنك أرسل رسائل لموظفيه ولديه علم بمحاولات احتيال سابقة.

وكشفت السيدة من جنوب مصر أنها ليست الحالة الوحيدة، بل هناك حالة أخرى تعرفت إليها أثناء قيامها بإجراءات الإبلاغ عن الواقعة، وكانت بقيمة 300 ألف جنيه (19.2 ألف دولار)، واشتكت في الوقت ذاته من كثرة الإجراءات وبطء الاستجابة لشكواها.

انتشار القلق

وحظيت وقائع النصب والاحتيال على العملاء باهتمام الإعلام المصري، وكثفت القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة تغطيتها للقضية، واستضافوا مسؤولين حاليين وسابقين للتوعية بمخاطر الاحتيال.

وبشأن عدد الوقائع، قال رئيس بنك مصر محمد الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، إن "هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري".

وانتشر القلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقت التعليقات على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات والأرقام والمعلومات الشخصية، لكن بعضها حمّل البنوك مسؤولية الإهمال في الحفاظ على البيانات.

وقال المحامي طارق العوضي إن البريد المصري يترك خطابات كشوف الحسابات في مدخل العمارات أو مع البواب أو في أي مكان قريب، وبها جميع البيانات الخاصة بالعميل.

وأكد ذلك أحد عملاء واحد من أكبر البنوك في مصر المحلية، وقال في حديث للجزيرة نت: بالفعل أجد خطابات كشف الحسابات ملقاة في مدخل العمارة، ولا يكلف ساعي البريد نفسه بتسليم الخطاب يدا بيد أو حتى وضعه أمام باب الشقة.

وأضاف أنه في مرات كثيرة وجد الخطاب ممزقا ومفتوحا وجميع بيانات الحساب باتت معروفة لكل من اطلع عليه، "هذا أمر مشين ومعيب ويعرض حسابي وحساب كل العملاء بالطبع للخطر، ولا أتصور أن يستمر التعامل في عصر تكنولوجيا الأرقام بالخطابات البريدية"!

ممكن افهم ؟؟

يعني ايه بنوك تبعت كشوف حسابات عملائها بالبريد والموظف المختص يسيبها في مدخل العمارة متاحه للبواب واي حد يطلع عليها؟! ضربة مفك لقانون سرية الحسابات — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) August 22, 2021

تلقى والدي منذ قليل اتصالا من شخص يزعم أنه من البنك المركزي بحجة "تحديث البيانات"! (ليست لديه حسابات في بنك مصر) عل معنى ذلك أنه، بعد كل هذه الضجة منذ أمس، مازالت محاولات الاختراق مستمرة؟ وهل تشمل بنوك أخرى غير بنك مصر؟ — Nael (@Nael_Shama) August 22, 2021

#بنوك #تحذير ⛔

بعد بنك مصر.. البنك الأهلي يحذر عملاءه من عمليات احتيال ونصب — 🏖️ اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) August 22, 2021

■ في مصر مئات الآلاف من الحسابات البنكية في مئات البنوك العاملة … و إختراق حساب عميل و تحذيرات البنوك لعملاءها من الوقوع في فخ نصابين موجود في كل بنوك العالم … فلا يجوز أبداً أن يزعزع ذلك الأمر الثقة في النظام المصرفي … إنتبهوا و لا تستمعوا لفضائيات الإرهاب تنشر الأخبار — ENTESAR NASSAR🇪🇬 (@EntsarNassar) August 21, 2021

«البريد» لـ«أصحاب المعاشات»توخوا الحذر ولا تكشفوا بيانات حساباتكم لأي شخص

تحذير البريد المصري، يأتي بعد ساعات من تحذير مماثل لعدة بنوك مصرية، على رأسها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، من تعرض بعض العملاء لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء أرصدتهم البنكية#طلاب_مصر_الامل_في_التحرير pic.twitter.com/noGccnpYXz — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) August 21, 2021