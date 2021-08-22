هدوء حذر بمطار كابل.. طالبان تفرض النظام في محيطه والاتحاد الأوروبي ينتقد الإجراءات الأميركية

شهد محيط مطار كابل هدوءا حذرا بعد أن اتخذت حركة طالبان تدابير لفرض النظام وتجنب الحوادث، في حين تحدث حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مصرع 20 أفغانيا في التدافع خلال عمليات الإجلاء، وسط انتقادات أوروبية للإجراءات الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن عناصر حركة طالبان أطلقوا النار في الهواء، واستعملوا الهراوات لضمان أن يقف المتجمعون أمام البوابة الرئيسة للمطار بانتظام في صفوف، وأن يتجنبوا التجمعات في المحيط.

كما أفاد شهود العيان بأنه لم تحدث إصابات بالغة نتيجة لذلك، في حين تشكلت صفوف طويلة من المتجمعين أمام المطار.

من جهته قال مسؤول بحلف الناتو إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في الأيام السبعة المنصرمة داخل مطار كابل وحوله خلال جهود الإجلاء.

وقال المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز- "الأزمة خارج مطار كابل مؤسفة.. تركيزنا منصب على إجلاء جميع الأجانب بأسرع ما يمكن".

وقال المسؤول في الحلف "تبتعد قواتنا بمسافة محددة عن المناطق الخارجية لمطار كابل لمنع أي اشتباكات مع طالبان".

في هذا السياق، ذكرت قناة "سكاي نيوز" (Sky News) نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابل وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأفادت سكاي نيوز بأن وزارة الدفاع قالت في بيان اليوم الأحد إن "الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة، لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن".

وبثت القناة صورا أظهرت جثث 3 أشخاص نتيجة التدافع في المطار، وقال مراسلها إن الأشخاص الذين كانوا في مقدمة الحشد تعرضوا "للدعس"، مشيرا إلى أن المسعفين ينتقلون من مصاب إلى آخر.

وخلال محاولات صد القوات الدولية الحشود الراغبة في دخول المطار مع إطلاق النار بصورة متقطعة، أصيب عدد من الراغبين في دخول المطار بالإغماء نتيجة التدافع، ولا يزال آلاف الأفغان مرابطين في محيط المطار يتحينون فرصة الدخول على أمل مغادرة البلاد.





تحذيرات أميركية

وكانت الولايات المتحدة حثت أمس السبت مواطنيها في أفغانستان على تجنب التوجه إلى مطار كابل في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود "تهديدات أمنية محتملة".

وجاء في التحذير الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الأميركية "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابل ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب الذهاب إلى المطار، وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك".

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) تخوفهم من تهديدات محتملة للأميركيين في كابل والمطار، وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن البنتاغون يدرس تجميع الأميركيين في مواقع بالعاصمة الأفغانية قبل نقلهم مباشرة إلى المطار.

ومنذ أسبوع تحشد عمليات الإجلاء الضخمة في كابل -التي وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها "من العمليات الأصعب في التاريخ"- طائرات من كل أرجاء العالم لإجلاء دبلوماسيين وأجانب آخرين وأفغان يرغبون في الفرار من بلادهم.

وتؤكد الولايات المتحدة العازمة على إجلاء أكثر من 30 ألف أميركي ومدني أفغاني عبر قواعدها في الكويت وقطر أنها أجلت أكثر من 13 ألف شخص منذ 14 أغسطس/آب الجاري.

ونقلت رويترز عن مسؤوليْن أميركييْن أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأميركية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.





انتقادات أوروبية

من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن من المستحيل للولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابل نحو 400 موظف أفغاني وعائلاتهم، وصل 150 منهم فقط إلى إسبانيا حتى الآن.

وأضاف بوريل أن المشكلة تتمثل في الوصول إلى مطار كابل، مشيرا إلى أن إجراءات المراقبة والأمن المشددة التي يفرضها الأميركيون تعرقل عمليات الوصول.

وأضاف بوريل أن بروكسل تقدّمت بشكوى للأميركيين تطالبهم بإبداء مزيد من المرونة.

ورغم تعبيره عن استيائه من الإجراءات الأميركية، نفى بوريل وجود توترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن عمليات الإجلاء القائمة حاليا.