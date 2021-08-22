لبسط الأمن ومنع الفوضى.. طالبان تنشر الآلاف من مسلحيها في العاصمة كابل

أكملت كابل أسبوعها الأول تحت حكم حركة طالبان، في ظل انتشار مكثف لمسلحي الحركة في العاصمة الأفغانية.

وأضحت قيادات في الحركة أنه تم تقسيم كابل إلى 8 مقاطعات، وخصصت كتيبة من 500 فرد للتعامل مع الحالات الطارئة في كل مقاطعة.

وقال أحد قادة طالبان للجزيرة إن الآلاف من عناصر الحركة بسياراتهم ودراجاتهم يقومون بدوريات مستمرة في العاصمة كابل خلال ساعات اليوم، لتأمين الناس وممتلكاتهم ومنع الفوضى.

وتقول مصادر في الحركة إنها استدعت أكثر من 10 آلاف من مقاتليها من ولايات عدة إلى العاصمة، التي يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين، وتعيش فراغا أمنيا بعد انهيار النظام السابق.