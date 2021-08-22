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نصر الله: سفن وقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة المحروقات بلبنان

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة)
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة)
22/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202101:10 AM (مكة المكرمة)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن سفنا محملة بوقود إيراني ستبحر قريبا لتخفيف أزمة الوقود في لبنان تتبعها سفن أخرى.

وأوضح نصر الله أن الجماعة لا تتولى دور الدولة بشراء الوقود، مضيفا أن السفينة الأولى التي أعلن الحزب يوم الخميس أنها على وشك الإبحار قد أبحرت بالفعل.

وحذر خصوم الجماعة في لبنان من عواقب وخيمة لتلك الخطوة، قائلين إنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البلاد التي ينهار اقتصادها منذ عامين تقريبا.

وسيفتح وصول الوقود الإيراني فصلا جديدا في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية وأطراف الحكم، ومنها جماعة حزب الله، في علاجها في ظل نقص الوقود الذي تسبب في اندلاع أعمال عنف.

وكان نصر الله أعلن، يوم الخميس، أن أول سفينة إيرانية محملة بالمحروقات ستنطلق إلى لبنان خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، حذر نصر الله الجانبين الأميركي والإسرائيلي من التعرض للسفينة، مشيرا إلى أنها تعتبر أرضا لبنانية منذ لحظة إبحارها من إيران.

وأضاف أن أزمة المحروقات مصطنعة ومفتعلة وكان يمكن للدولة معالجتها منذ اليوم الأول حسب تعبيره. وأشار لوجود من ينسب فشل تشكيل الحكومة إلى حزب الله وإيران، مؤكدا عدم صحة ذلك.

ورأى نصر الله أن هنالك حربا اقتصادية لفرض خيارات على اللبنانيين لا تتناسب مع مصالحهم الوطنية، واصفا السفارة الأميركية في بيروت بمقر للتواطؤ على لبنان.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة وقود خانقة تزايدت حدتها مع قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع الدعم عن استيراد المحروقات مما أدى لارتفاع كبير بأسعارها وفوضى كبيرة في محطات الوقود.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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