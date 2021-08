فوكس نيوز: الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني

ذكر مراسل في شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الإخبارية على تويتر السبت أن وزارة الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وأن إدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.

ولم يتضح بعد تاريخ حدوث الاختراق، لكن يعتقد أنه وقع قبل أسبوعين.

The State Department has been hit by a cyber attack, and notifications of a possible serious breach were made by the Department of Defense Cyber Command.

