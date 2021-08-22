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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

فوكس نيوز: الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني

متحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان ذلك (رويترز)
متحدث باسم وزارة الخارجية قال إن الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان ذلك (رويترز)
21/8/2021

ذكر مراسل في شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الإخبارية على تويتر السبت أن وزارة الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وأن إدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.

ولم يتضح بعد تاريخ حدوث الاختراق، لكن يعتقد أنه وقع قبل أسبوعين.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها، وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان ذلك، لأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث إلكترونية مزعومة".

المصدر : الصحافة الأميركية + رويترز

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