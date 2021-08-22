ضربت مجموعة القرصنة الروسية -التي تسببت في اختراق شركة سولار ويندز- من جديد مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، وهذه المرة استهدفت النظام القضائي في أميركا، فماذا سوف يكون رد الفعل الأميركي؟
فوكس نيوز: الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني
21/8/2021
ذكر مراسل في شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الإخبارية على تويتر السبت أن وزارة الخارجية الأميركية تعرضت مؤخرا لهجوم إلكتروني، وأن إدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.
ولم يتضح بعد تاريخ حدوث الاختراق، لكن يعتقد أنه وقع قبل أسبوعين.
🚨BREAKING, thread:
The State Department has been hit by a cyber attack, and notifications of a possible serious breach were made by the Department of Defense Cyber Command.
— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 21, 2021
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها، وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان ذلك، لأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث إلكترونية مزعومة".
المصدر : الصحافة الأميركية + رويترز