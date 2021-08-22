أمير قطر يحدد الثاني من أكتوبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما حدد بموجبه موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونص المرسوم على دعوة المواطنين القطريين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ويعدّ الاقتراع الذي سيجرى بقطر لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 مقعدا، أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة وموازنة المشروعات الرئيسية، وكانت تُكتَسب عضويته في السابق بالتعيين.

غير أنه قبل أسابيع، أصدر أمير قطر قانون انتخاب مجلس الشورى، والذي جعل عضوية ثلثي المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.