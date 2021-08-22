البث الحي
سياسة|مملكة متحدة

ترامب يهاجم بايدن وبلير ينتقد "التخلي الغربي" عن أفغانستان

دونالد ترامب (يمين) وتوني بلير (وسط) وجو بايدن (وكالات)
دونالد ترامب (يمين) وتوني بلير (وسط) وجو بايدن (وكالات)
22/8/2021

شنَّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -أمس السبت- هجوما على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بينما انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير التخلي الغربي عن هذا البلد، واصفاً إياه بالخطير.

ووصف ترامب الانسحاب بأنه "أكبر مهانة" في مجال السياسة الخارجية تتعرض لها الولايات المتحدة في تاريخها.

وأنحى ترامب الجمهوري باللوم مرارا على بايدن الديمقراطي في سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان، على الرغم من أن الانسحاب الأميركي الذي تسبب في انهيار قوات الحكومة الأفغانية جرى بناء على اتفاق تم توقيعه في عهد ترامب.

وقال ترامب في تجمع حاشد لأنصاره قرب كولمان بولاية ألاباما إن "انسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان هو أكبر إظهار مثير للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس للبلاد، ربما في أي وقت".

وأضاف "للأسف لم يتبع بايدن الخطة التي توصلت إليها"، مبديا أسفه على الأميركيين في أفغانستان والمعدات التي تركت مع انسحاب القوات.

ومضى قائلا "كان من الممكن أن نخرج بكرامة، كان يجب أن نخرج بكرامة وبدلا من ذلك خرجنا بعكس الكرامة تماما. هذا ليس انسحابا، هذا استسلام كامل".

وأضاف ترامب أن طالبان التي تفاوض معها تحترمه، مشددا على أن الاستيلاء السريع على أفغانستان لم يكن ليحدث لو كان ما زال هو في الرئاسة.

ويحاول زعماء طالبان تشكيل حكومة جديدة بعد أن سيطرت قواتهم على جميع أنحاء أفغانستان، بعد انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب.

من جانبه انتقد بايدن الجيش الأفغاني لرفضه القتال، ودان الحكومة الأفغانية المخلوعة، وأعلن أنه ورث من ترامب اتفاق انسحاب سيئا.

مخاطر كبيرة

بدوره، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخّل العسكري لبلاده عام 2001 في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة -أمس السبت- ما أسماه "التخلّي" الغربي عن هذا البلد، واصفاً إياه بأنه خطير وغير ضروري.

وكتب بلير في مقال نشر على موقع مؤسسته الإلكتروني، أن "التخلي عن أفغانستان وشعبها مأساوي وخطير وغير ضروري، وليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا".

وقال بلير في أول تعليق علني له منذ انهيار الحكومة الأفغانية وسيطرة حركة طالبان على السلطة، "في أعقاب قرار إعادة أفغانستان إلى المجموعة نفسها التي نشأت منها مجزرة 11 سبتمبر/أيلول 2001، وبطريقة تبدو كأنها مصممة لاستعراض إذلالنا، إن السؤال الذي يطرحه الحلفاء والأعداء على حد سواء، هو: هل فقد الغرب إرادته الإستراتيجية؟".

ويُعتبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق شخصية مثيرة للجدل في بريطانيا والخارج، بسبب دعمه القوي للعمل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق.

وأشار بلير إلى أن الإستراتيجية الحالية للحلفاء الغربيين ستضرّ بهم على المدى الطويل، قائلاً إن "العالم الآن غير متأكّد من موقف الغرب، لأن من الواضح جدًا أن قرار الانسحاب من أفغانستان بهذه الطريقة لم يكن مدفوعًا بالإستراتيجية بل بالسياسة".

واعتبر أن ذلك تم "وسط تصفيق كل الجماعات الجهادية في العالم"، لافتًا إلى أن روسيا والصين وإيران تُراقب وتستفيد من الوضع.

وأقام بلير خلال السنوات العشر التي قضاها على رأس الحكومة البريطانيّة منذ عام 1997، علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، لكن قرارات التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط التي لم تحظ بشعبية، أدت دورًا كبيرًا في سقوط بلير عام 2007 وتسليم السلطة إلى خليفته غوردن براون.

ودعا بلير أيضا إلى إعادة التفكير الإستراتيجي في طريقة تعامل الغرب مع ما أسماه "الإسلام المتطرّف".

وتابع "لقد تعلمنا مخاطر التدخل بالطريقة التي تدخلنا بها في أفغانستان والعراق وليبيا، لكن عدم التدخل هو أيضًا سياسة لها نتائجها".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. واشنطن قلقة على سلامة رعاياها وشركات طيران أميركية قد تشارك في عملية الإجلاء

أعلن مسؤول في الناتو أن عملية الإجلاء من مطار كابل تسير ببطء وأنها محفوفة بالمخاطر، وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي بايدن شركات الطيران الأميركية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الذين يتم إجلاؤهم.

22/8/2021

بايدن قال إنه من أصعب الإجلاءات الجوية في التاريخ.. أميركا تواصل نقل رعاياها وحلفائها من مطار كابل

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن عمليات الإجلاء الأميركية لآلاف المدنيين من العاصمة الأفغانية كابل استؤنفت الجمعة، بعدما توقفت ساعات بسبب امتلاء بعض القواعد الأميركية في المنطقة.

21/8/2021

بايدن: لا يمكن الانسحاب من دون فوضى.. واشنطن تؤكد وجود قنوات اتصال مع طالبان وتتعهد بمحاربة الإرهاب بأفغانستان

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم تكن هناك طريقة أخرى للخروج من أفغانستان من دون فوضى، وأكدت وزارة الدفاع وجود قنوات اتصال مع حركة طالبان، في خين تعهدت وزارة الخارجية بمحاربة الإرهاب في أفغانستان.

18/8/2021

سخط بين قدامى المحاربين الأميركيين بأفغانستان من انتصار طالبان وموقف بايدن

“بعضهم غاضب، وآخرون يائسون” حال عدد كبير من الضباط والجنود الأميركيين الذين شاركوا بالمعارك بأفغانستان طيلة العقدين الأخيرين، وكثير منهم وجه انتقادات حادة للرئيس جو بايدن ووصفه بأنه غير مسؤول أو كفؤ.

17/8/2021
المزيد من سياسة

محمد عبو للجزيرة نت: أسعدتني إجراءات الرئيس وهذه حقيقية ما نسب لي حول وثيقة “الانقلاب الدستوري” ولست مع تصفية النهضة

محمد عبو أكد دعمه لإجراءات الرئيس طالما لم يخرج عن الدستور (الجزيرة)

يبحث مع قيادتها رسم خريطة طريق إقليمية.. الكاظمي يصل إلى الكويت والحدود البحرية والتعويضات تتصدر أجندة الزيارة

زيارة الكاظمي (يسار) للكويت تأتي قبل أيام من انعقاد مؤتمر دول الجوار الإقليمي في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)

حاصر أحياء بالخرطوم.. النيل يفيض بقوة وتحذير من الأسوأ

طلاب إحدى خلوات القرآن بالكلاكلة جنوب الخرطوم يحاولون حماية مبنى الخلوة من مياه الفيضان (الأناضول)

أقالت حاكمها لكابل.. طالبان تلتقي مسؤولين سابقين وتفرج عن مئات المعتقلين

الأكثر قراءة

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
logo

شهادة ضابط أميركي: ماذا تعلَّمت من التجسُّس على طالبان؟

logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

مسؤولون أفغان يكشفون للجزيرة نت عن كواليس هروب الرئيس أشرف غني

أشرف غني قال إنه غادر البلاد مع دخول طالبان إلى كابل حقنا للدماء (الأناضول)