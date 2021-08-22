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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أفغانستان.. واشنطن قلقة على سلامة رعاياها وشركات طيران أميركية قد تشارك في عملية الإجلاء

22/8/2021

أعلن مسؤول في حلف شمال الأطلسي أن عملية الإجلاء من مطار كابل تسير ببطء وأنها محفوفة بالمخاطر، فيما أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شركات الطيران الأميركية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم.

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) الأميركية عن مسؤولين في البنتاغون تخوفهم من تهديدات محتملة على الرعايا الأميركيين في كابل والمطار.

وأشار المسؤولون إلى أن البنتاغون يدرس تجميع الأميركيين في مواقع بالعاصمة الأفغانية قبل نقلهم مباشرة إلى المطار.

ولم يستبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إمكانية خروج القوات الأميركية إلى ما وراء المحيط الأمني لمطار كابل من أجل المساعدة في عمليات الإجلاء الجارية.

كما نقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن برقية من السفارة الأميركية في كابل أن الموظفين الأفغان بالسفارة تعرضوا لاعتداءات من طرف حركة طالبان.

وأضافت البرقية أن الموظفين الأفغان يواجهون ظروفا صعبة للوصول إلى مطار كابل، وأنهم فقدوا الثقة في عملية الإجلاء.

أوامر للمساعدة

ونقلت رويترز عن مسؤوليْن أميركييْن أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت شركات الطيران الأميركية أنها قد تصدر أوامر لها للمساعدة في نقل الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال أحد المسؤوليْن لرويترز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بعد، مضيفا أن الطائرات المدنية لن تدخل أفغانستان لكنها ستنقل بدلا من ذلك من تم إجلاؤهم من القواعد الجوية في مواقع تشمل الشرق الأوسط وألمانيا.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) قد أشارت إلى أن أفراد أطقم الخطوط الجوية التجارية سيساعدون في نقل آلاف الأفغان وغيرهم ممن تقطعت بهم السبل من القواعد الأميركية في قطر والبحرين وألمانيا.

بطء الإجلاء

وأقر مسؤول في الناتو ببطء عملية إجلاء الرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، وأرجع ذلك إلى أن الحلف لا يريد أي شكل من الصدام مع مسلحي حركة طالبان أو المدنيين خارج المطار.

وقال المسؤول لرويترز إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وكان مسؤولون في الناتو وحركة طالبان قد أعلنوا أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في المطار والمنطقة المحيطة به منذ يوم الأحد الماضي.

نظام مركزي

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة طالبان قوله إن الحركة تحمي القوات الأجنبية الموجودة في مطار كابل، وتهدف إلى تحسين الموقف في المطار وتأمين خروج سلس.

وأكد المسؤول في طالبان أن فتح ممر للمغادرين من أجل الخروج من كابل ضروري للقانون والنظام، وكشف عن محادثات مع موظفين كبار سابقين بشأن إعادة فتح البنوك.

كما قال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم إن وفدا من المكتب السياسي للحركة بإشراف الشيخ شهاب الدين دلاور التقى عدة شخصيات سياسية في كابل أمس السبت.

وأضاف نعيم على تويتر أن وفد طالبان طمأن خلال الاجتماع الشخصيات السياسية على أمنها وحفظ سلامتها.

وأوضح أن طالبان تريد نظاما مركزيا قويا يحترم القانون ويكون خاليا من الفساد، وتكون فيه الفرصة متاحة لكل مواطن كي يخدم بلاده وشعبه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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