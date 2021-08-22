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سياسة|عراق

أفغانستان قرعت جرس إنذار.. دعوة أوروبية لتشكيل قوة تدخل لمواجهة أي أزمة قد تهدد العراق والساحل الأفريقي

بوريل أكد أن بعض الدول ستطرح تساؤلات عن الحليف الأميركي الذي لم يعد يريد خوض حروب الآخرين

بوريل: ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به" (رويترز)
بوريل: ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به" (رويترز)
22/8/2021

حذر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أن مأساة أفغانستان يجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي قد تهدد العراق ومنطقة الساحل الأفريقي.

وقال بوريل -في مقابلة صحفية نشرت أمس السبت- إنه يشعر بأسف كبير للطريقة التي سارت من خلالها الأمور في أفغانستان. لكن لم يسأل أحد الأوروبيين عن رأيهم"، مشيرا إلى أن بعض الدول ستطرح تساؤلات عن الحليف الأميركي الذي لم يعد -كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن- يريد خوض حروب الآخرين.

وأضاف "ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به"، واقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة تدخل أولى -قوامها 50 ألف جندي- قادرة على العمل في ظروف مثل تلك الموجودة في أفغانستان". وتجري مناقشة المشروع بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل "سأزور العراق وتونس وليبيا في سبتمبر/أيلول القادم، مشيرا إلى أن "الأزمات المقبلة ستكون في العراق ومنطقة الساحل الأفريقي". وأضاف أن "أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات. قد توقظها أفغانستان. حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر".

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أطلق دعوة مماثلة أمس في رسالة عبر تويتر، وشدد فيها على ضرورة أن يبحث الأوروبيون عن الوسائل الكفيلة التي تمكنهم من نشر المزيد من القدرات والتأثير بشكل إيجابي على العلاقات الدولية للدفاع عن مصالحهم.

المصدر : الفرنسية

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