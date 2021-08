بايدن يشكر أمير قطر على جهود بلاده في عملية السلام بأفغانستان وإسهامها في إجلاء المدنيين

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشا خلاله تطورات الأحداث في المنطقة، لا سيما آخر المستجدات في أفغانستان.

وأضاف بيان للديوان الأميري أن الجانبين أكدا "ضرورة حماية المدنيين والانتقال السلمي للسلطة وتخفيف حدة التوتر، وصولا إلى حل سياسي شامل لضمان الأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب الأفغاني".

وحسب البيان، فقد أعرب الرئيس الأميركي عن شكره لدولة قطر "على إسهامها في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان".

من جهته قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن بايدن شكر الشيخ تميم على "الدعم السخي" الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن قال إن الجسور الجوية "لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر إن عمليات الإجلاء من أفغانستان مستمرة، وأضافت -في تغريدة على تويتر- أنه خلال 72 ساعة الماضية تم إجلاء أكثر من 300 شخص، معظمهم طالبات، وأكثر من 200 إعلامي.

وأضافت أن العديد منهم كانوا برفقة عائلاتهم وأطفالهم، وأصبحوا آمنين في أماكن إقامتهم بالدوحة.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات في أفغانستان.

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن شكر نظيره القطري على مساعدة الدوحة في تسهيل العبور الآمن عن طريق قطر للمواطنين الأميركيين، وموظفي السفارة في كابل، والأفغان المعرضين للخطر. وأضافت أن بلينكن أشاد بالشراكة القوية مع قطر لتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها نسقت مع الحكومة القطرية لإجلاء صحفيين أفغان وعائلاتهم خارج كابل. وأشارت إلى أن عمليات الإجلاء شملت صحفيين أفغانا يعملون لدى نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال.

وأضافت أن الصحف الثلاث وجهت دعوات إلى الإدارة الأميركية والبيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية لتسهيل إجلاء الصحفيين الأفغان بمساعدة دولة قطر.

I can only speak on Qatar evacuation missions, they will continue!

In the past 72 hours we evacuated over 300 mostly female students & over 200 media personnel; many of them with their families & kids who are now safe in comfortable accommodation in Doha. https://t.co/0F6yeFFDPX pic.twitter.com/L6IAoVraNS

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) August 20, 2021