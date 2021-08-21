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سياسة|أفغانستان

اجتماعات بين قادة طالبان ومسؤولين بالحكومة السابقة.. الملا برادر يجري محادثات في كابل لتشكيل حكومة جديدة

الملا عبد الغني برادر مع وفد من طالبان أثناء زيارتهم موسكو في مارس/آذار الماضي (رويترز)
الملا عبد الغني برادر مع وفد من طالبان أثناء زيارتهم موسكو في مارس/آذار الماضي (رويترز)
20/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202103:16 AM (مكة المكرمة)

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر في حركة طالبان قوله إن رئيس المكتب السياسي للحركة الملا عبد الغني برادر وصل إلى العاصمة الأفغانية كابل، وأنه يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله إنه والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أجريا محادثات مفصلة مع حركة طالبان متعلقة بالمفاوضات والنظام السياسي.

وكان مسؤول في طالبان كشف عن وجود اجتماعات تشاورية بين قادة الحركة ومسؤولين من الحكومة الأفغانية السابقة، وأشار إلى أن الحركة ستعرض على بعض أفراد النظام السابق تولي مناصب في الحكومة الجديدة، التي قال إن النساء سيكون لهن دور فيها.

من جانب آخر، التقى عضو المكتب السياسي لحركة طالبان أنس حقاني عشائر وناشطين من المجتمع المدني في ولاية خوست (شرقي البلاد). وقال شهود عيان إن اللقاء تناول عددا من القضايا المحلية ومستقبل البلاد.

وأفاد زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار بأن مباحثات تشكيل حكومة جديدة ستبدأ مع وصول قادة طالبان إلى أفغانستان.

وأضاف حكمتيار -في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة في كابل- أن "المحادثات الرسمية بين القادة السياسيين الأفغان وطالبان بهدف تشكيل حكومة جديدة ستبدأ مع وصول قادة الحركة إلى كابل"، مشيرا إلى وجود مؤشرات على رغبة طالبان في تشكيل حكومة شاملة.

وقال الناطق باسم حركة طالبان سهيل شاهين -في مقابلة مع شبكة التلفزيون العالمية الصينية الحكومية- إن المحادثات جارية لتشكيل حكومة تضم كل الأطياف في أفغانستان.

وأضاف أنه من الممكن الحديث عن حكومة أفغانية لا تقصي أحدا تنضم إليها بعض الشخصيات، وأكد أنه بإمكان الصين الإسهام في جهود التنمية بأفغانستان في المستقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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