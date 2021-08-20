واشنطن تشكر الدوحة على دعمها.. مباحثات أميركية قطرية بشأن الأوضاع في أفغانستان

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الخميس محادثات مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، تركزت على الأوضاع في أفغانستان.

وشكر أوستن الحكومة القطرية على دعمها للمهمة الأميركية في أفغانستان، بما في ذلك دعم سلامة المواطنين الأميركيين، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات إجلاء الأميركيين والأفغان المتعاونين معهم.

وقال أوستن "أريد أن أشكر سعادتكم على الدعم طويل الأمد الذي قدمته حكومتكم للمهمة الأميركية في أفغانستان، بما في ذلك دعمكم الجاري لسلامة المواطنين والأفراد الأميركيين، في الوقت الذي ندفع فيه بقوة لإخراجهم من البلاد".

شراكة مستمرة وقوية

وأكد "التزام الولايات المتحدة بشراكة مستمرة وقوية مع قطر"، التي قال إن علاقة بلاده معها "بنيت على الدعم طويل الأمد والصداقة"، وقال إن "الولايات المتحدة دائما تجد الدعم من قطر كلما احتاجت إليه".

وقال العطية إن الأيام الأخيرة أظهرت قوة وأهمية الشراكة الأميركية-القطرية في أفغانستان، وأشار إلى أنه يتطلع إلى مناقشة سبل التقدم في محادثات السلام في أفغانستان.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)

وقال "نرى خلال الأيام الأخيرة أهمية وقوة هذه الشراكة في أفغانستان، واليوم أتطلع إلى مناقشة سبل تحقيق التقدم في محادثات السلام والحاجة إلى العمل معا بشكل طارئ لانتقال سلمي للسلطة".

وتعهد المسؤول القطري "بمواصلة العمل على تحسين الشراكة الأمنية والدفاعية لتعزيز الاستقرار الإقليمي"، وقال "نحن ملتزمون بشكل كامل بدعم المهمة الأميركية في المنطقة وحضورها في قطر".

وزراء الخارجية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تمت خلاله متابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن وزير الخارجية "تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن بحثا خلاله آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان منفصل أمس الخميس، قالت الوزارة إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري "استعرضا خلاله العلاقات المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الجانبان إلى "آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي"، حسب البيان.