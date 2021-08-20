البث الحي
سياسة|قطر

واشنطن تشكر الدوحة على دعمها.. مباحثات أميركية قطرية بشأن الأوضاع في أفغانستان

لويد أوستن (يمين) وخالد العطية أكدا متانة الشراكة القطرية الأميركية (رويترز)
لويد أوستن (يمين) وخالد العطية أكدا متانة الشراكة القطرية الأميركية (رويترز)
20/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202104:46 AM (مكة المكرمة)

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس الخميس محادثات مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية، تركزت على الأوضاع في أفغانستان.

وشكر أوستن الحكومة القطرية على دعمها للمهمة الأميركية في أفغانستان، بما في ذلك دعم سلامة المواطنين الأميركيين، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات إجلاء الأميركيين والأفغان المتعاونين معهم.

وقال أوستن "أريد أن أشكر سعادتكم على الدعم طويل الأمد الذي قدمته حكومتكم للمهمة الأميركية في أفغانستان، بما في ذلك دعمكم الجاري لسلامة المواطنين والأفراد الأميركيين، في الوقت الذي ندفع فيه بقوة لإخراجهم من البلاد".

شراكة مستمرة وقوية

وأكد "التزام الولايات المتحدة بشراكة مستمرة وقوية مع قطر"، التي قال إن علاقة بلاده معها "بنيت على الدعم طويل الأمد والصداقة"، وقال إن "الولايات المتحدة دائما تجد الدعم من قطر كلما احتاجت إليه".

وقال العطية إن الأيام الأخيرة أظهرت قوة وأهمية الشراكة الأميركية-القطرية في أفغانستان، وأشار إلى أنه يتطلع إلى مناقشة سبل التقدم في محادثات السلام في أفغانستان.

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الجزيرة)

وقال "نرى خلال الأيام الأخيرة أهمية وقوة هذه الشراكة في أفغانستان، واليوم أتطلع إلى مناقشة سبل تحقيق التقدم في محادثات السلام والحاجة إلى العمل معا بشكل طارئ لانتقال سلمي للسلطة".

وتعهد المسؤول القطري "بمواصلة العمل على تحسين الشراكة الأمنية والدفاعية لتعزيز الاستقرار الإقليمي"، وقال "نحن ملتزمون بشكل كامل بدعم المهمة الأميركية في المنطقة وحضورها في قطر".

وزراء الخارجية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تمت خلاله متابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن وزير الخارجية "تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن بحثا خلاله آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان منفصل أمس الخميس، قالت الوزارة إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري "استعرضا خلاله العلاقات المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الجانبان إلى "آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي"، حسب البيان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ثمن دورها في مساعي السلام بأفغانستان وغزة.. بلينكن: قطر شريك موثوق به للولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده ممتنة للدور القطري في محادثات السلام الأفغانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أعرب وزير الخارجية القطري عن أمله في دور أكبر لبلاده في الوساطة بالنزاعات.

22/7/2021

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يشكر قطر على تبرعها بـ100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن سعادته لتبرع دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي، من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، في هذا الوقت الحرج من نقص الغذاء.

26/7/2021
المزيد من سياسة

حرائق جبال القدس تكشف حقائق كامنة طالما تجنبت إسرائيل ظهورها

مروحية إسرائيلية تقوم بإخماد النيران في أطراف القدس (رويترز)

محرر في هآرتس: قتل الفلسطينيين بدم بارد في إسرائيل يقابل بصمت

مظاهرة داخل أراضي 48 في مدينة طمرة، تحتج على قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين (الجزيرة)

وسط مخاوف من انهيار الاتفاق النووي.. مسؤول أميركي يدعو طهران للعودة للمفاوضات ويتحدث عن سيناريوهات بديلة

المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي (الجزيرة)

إعلان الصدر مقاطعة تياره الانتخابات العراقية.. مناورة أم قرار نهائي؟

الصدر أعلن منتصف الشهر الماضي عن انسحاب مرشحي تياره من خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الصحافة العراقية)
الأكثر قراءة
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)

أفغانستان.. طالبان توسع دائرة المشاورات وتجري محادثات مع شيوخ العشائر ونشطاء المجتمع المدني

مسلحو طالبان داخل القصر الرئاسي بعد دخولهم كابل منتصف الشهر الجاري (مواقع التواصل الإجتماعي)