مستجدات كورونا.. قرابة 4.5 ملايين وفاة حتى الآن وإجراءات إغلاق لا تزال مستمرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز (Johns Hopkins University) الأميركية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة -في بيان لها- أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ625 ألفا و153 وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 حالة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة ضحايا الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا، آخذةً في الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19.

الشيوخ الأميركي

أعلن 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في اليوم نفسه.

والأعضاء الثلاثة هم: روجر ويكر (70 عاما) السيناتور الجمهوري عن مسيسيبي، وجون هيكنلوبر (69 عاما) السيناتور الديمقراطي عن كولورادو، وأنجوس كينج (77 عاما) السيناتور المستقل عن ولاية مين.

وسبق لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة المذكورين الحصول على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، لكن ذلك لم يحل دون إصابتهم.





اللقاح والجرعة المعززة

ذكر تقرير لصحيفة "تلغراف" (The Telegraph) نقلا عن مصادر مقربة من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، أن بريطانيا قد تجعل الجرعات المعززة من كوفيد-19 قاصرة على مجموعات معينة معرضة للخطر مثل من يتلقون مثبطات المناعة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة أنه من المتوقع أن تصدر اللجنة توصيات نهائية بشأن النشر الشامل للجرعات المعززة بحلول أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

في سياق متصل، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جرعة معززة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مع بدء البلاد بإعطائها لمن تتجاوز أعمارهم 40 عاما مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات.

وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي بإعطاء جرعات معززة لمن هم في سن الخمسين وما فوق، بعد حملة سابقة استهدفت من هم فوق الستين أواخر الشهر الماضي.

من جانبها، أعلنت مجموعة أسترازينيكا (AstraZeneca) المصنعة للأدوية اليوم الجمعة نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد-19 وأعراضها.

وأوضحت أسترازينيكا في بيان أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، أظهرت انخفاضا بنسبة 77% في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.





إغلاقات مستمرة

في هذا الصدد، مدّدت نيوزيلندا اليوم الجمعة تدابير الإغلاق في كل أنحاء الأرخبيل، في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن المتحورة دلتا التي انتشرت من أوكلاند إلى العاصمة ولنغتون.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن الإغلاق الوطني الذي فُرض لثلاثة أيام وكان يُفترض أن ينتهي الليلة الماضية لكنه سيُمدد لأربعة أيام إضافية.

بدورها، مددت سيدني الجمعة إجراءات الإغلاق التي فُرضت قبل شهرين لشهر إضافي، في وقت تحاول فيه أكبر مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكوفيد-19 ناجم عن المتحوّرة دلتا.

كما يتوقع أن يعلن الرئيس في سريلانكا إغلاقا على مستوى البلاد بعد ضغوط كثيفة من خبراء طبيين مع انتشار الفيروس ومعاناة المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث.

في حين أبلغت الفلبين اليوم الجمعة عن حصيلة ضحايا يومية قياسية بوباء كوفيد-19 في ظل تخفيف السلطات تدابير الإغلاق في العاصمة للسماح لمزيد من الشركات بالعمل وتقليل معاناة الأسر الفقيرة.