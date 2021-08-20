البث الحي
سياسة|لبنان

اخترقت أجواءه لتضرب سوريا.. لبنان يشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة

عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا (مواقع التواصل)
عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا (مواقع التواصل)
20/8/2021

قدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة لإدانة الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والاعتداء على سيادته غداة تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة الليلة الماضية ضد أهداف بسوريا انطلاقا من تلك الأجواء.

ووفق بيان لوزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة، فقد أرسل لبنان الشكوى عبر مندوبته لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي‎ تتعلق بالخروقات الإسرائيلية، وتطالب بضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروق مجددا.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد طلب من وزارة الخارجية تقديم الشكوى ضد ما وصفه بانتهاك إسرائيل سيادة لبنان وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

المطالبة بتحرك سريع

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن اختراق الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية يعتبر خرقا للقرار 1701 وانتهاكا جديدا لسيادة البلاد.

وخلال استقباله المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا دعا عون المنظمة الدولية إلى التحرك سريعا لضمان عدم تكرار هذه الخروقات.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الدفاعات الجوية تصدت أمس لأهداف معادية في سماء دمشق، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

وبثت "سانا" مقاطع فيديو تظهر ما قالت إنها عملية التصدي لما وصفتها بالأهداف المعادية.

وكان مراسل الجزيرة في لبنان أفاد بتحليق طائرات عسكرية إسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء منطقة جبل لبنان، فيما التزمت إسرائيل الصمت إزاء الأمر.

وفي أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1701 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل في أعقاب حرب بين الطرفين استمرت 33 يوما.

ومؤخرا، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في سوريا مستخدما المجال الجوي اللبناني، إضافة إلى خروقات برية وبحرية.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بين السفن الإيرانية والمساعي الأميركية لمد الغاز والكهرباء.. هل يتحول لبنان إلى ميدان معركة عنوانها "الطاقة"؟

نقل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لبنان إلى مستوى جديد من المعركة السياسية داخليًا وإقليميًا، بإعلانه الخميس انطلاق أول سفينة من إيران نحو لبنان، محملة بالمشتقات النفطية،

19/8/2021
المزيد من سياسة

مخاوف من تلوث المياه.. نهر سيتيت يحمل للسودان جثث التيغراي وفظائع الحرب في إثيوبيا

انتشال إحدى الجثث على الضفاف السودانية من نهر سيتيت (الجزيرة نت)

الاتحاد الدولي للصحفيين: حالة من الذعر والخوف تسود بين الصحفيين الأفغان

الاتحاد الدولي للصحفيين: الصحفيات يُمنعن من العمل والغالبية العظمى من الصحفيين الذين يحاولون الفرار من البلاد هم من النساء (وكالة الأنباء الأوروبية)

خلال تفقده لجان الامتحانات في بغداد.. الكاظمي يؤكد على أهمية المسيرة العلمية رغم ظروف كورونا الصعبة

من موقع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تويتر

آلاف الأفغان والأجانب.. الجزيرة نت تكشف أعداد العالقين في كابل وهوياتهم ومهامهم

حشود من الأفغان توجهوا لمطار كابل عقب انتشار شائعات بوجود طائرات جاهزة لنقلهم إلى دول غربية (رويترز)
الأكثر قراءة

الملك محمد السادس: المغرب مستهدف ويتعرض لعدوان مقصود

محمد السادس: المشكلة ليست في أنظمة بلدان المغرب الكبير بل في بعض الأنظمة الأوروبية (الجزيرة)

وزير سوري يصف نفسه وأعضاء الحكومة بأنهم عبارة عن نفايات.. لماذا وصفهم بـ"زبالة"؟

فوق السلطة (الجزيرة)

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

أفغانستان.. الناتو يتحدث عن بطء الإجلاء لتجنب الصدام وطالبان تنفي اتهامات بمنعها مغادرة الأفغان

(الجزيرة)