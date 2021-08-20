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سياسة|سوريا

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

صورة لانفجارات سابقة في العاصمة السورية دمشق (رويترز)
صورة لانفجارات سابقة في العاصمة السورية دمشق (رويترز)
19/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202101:00 AM (مكة المكرمة)

أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في محيط دمشق.

وبثت "سانا" صورا تُظهر ما قالت إنها عملية التصدي لتلك الأهداف المعادية.

وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص.

وأفاد المصدر العسكري بأن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت الثلاثاء الماضي مواقع سورية في محافظة القنيطرة على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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