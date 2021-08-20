البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)
عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)
20/8/2021

طالب 15 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن بتقديم كشف كامل بالأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وأعرب الجمهوريون عن قلقهم من وقوع الأسلحة الأميركية -وبينها طائرات- بيد حركة طالبان، وخشيتهم من استخدامها من جانب من سموهم "الإرهابيين".

كما طالبوا أوستن بتقديم تقييم لقدرة طالبان على تشغيل تلك الأسلحة واحتمال تشغيلها من طرف روسيا والصين وباكستان، وبتوضيح الجهود التي تبذلها الإدارة لاستعادة أو تدمير الأسلحة الأميركية المتروكة في أفغانستان.

وقال مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي -لرويترز عبر البريد الإلكتروني- "شاهدنا بالفعل مقاتلين من طالبان يحملون أسلحة أميركية الصنع استولوا عليها من القوات الأفغانية. وهذا يشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة وعلى حلفائنا".

ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن لديهم مخاوف من أن تُستخدم تلك الأسلحة في قتل مدنيين أو تقع في يد جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وتُستغل في مهاجمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو تسلم لخصوم لها مثل الصين وروسيا.

وتنقل وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أنه رغم عدم توفر أرقام محددة، فإن التقييم الاستخباراتي الحالي يشير إلى أن طالبان سيطرت على أكثر من ألفي عربة مدرعة؛ منها ما هو من طراز "هامفي" (Humvee) الأميركي، وما يصل إلى 40 طائرة قد يكون من بينها طائرات من طراز "يو إتش-60 بلاك هوك" (UH-60 Black Hawk) وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات عسكرية مسيرة من طراز "سكان إيغل" (Scan Eagle).

الجمهوريون طالبوا أوستن بتقديم تقييم لقدرة طالبان على تشغيل الأسلحة الأميركية واحتمال تشغيلها من طرف روسيا والصين وباكستان (الفرنسية)

ومن عام 2002 إلى 2017، منحت الولايات المتحدة الجيش الأفغاني أسلحة تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار وتشمل بنادق ونظارات للرؤية الليلية وطائرات مسيرة صغيرة لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن طائرات مثل الهليكوبتر بلاك هوك كانت أبرز مؤشر واضح للعيان على مساعدة الجيش الأميركي للقوات الأفغانية، وكان من المفترض أن تمنحها أكبر تفوق على طالبان.

ووفقا لمكتب محاسبة الحكومة الأميركية "غاو" (GAO) فقد زودت الولايات المتحدة القوات الأفغانية بنحو 208 طائرات في الفترة بين عامي 2003 و2016.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن ما بين 40 و50 طائرة وصلت لأوزبكستان يقودها طيارون أفغان يسعون للجوء.

لكن الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل -الذي أشرف على عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان بالفترة من عام 2016 إلى عام 2019 بصفته وقتها قائد القيادة المركزية الأميركية- يقول إن أغلب العتاد المتطور الذي وصل لأيدي طالبان بما في ذلك الطائرات لم يكن مزودا بتقنيات أميركية حساسة.

وأضاف أنه "في بعض الحالات، سيكون جانب منها أشبه بالجوائز التذكارية".

وهناك مخاوف آنية تتعلق بالأسلحة والعتاد الأسهل استخداما مثل نظارات الرؤية الليلية.

فمنذ 2003، زودت الولايات المتحدة القوات الأفغانية بما لا يقل عن 600 ألف قطعة سلاح مشاة بما يشمل بنادق من طراز "إم 16" (M16) و162 ألف قطعة اتصالات و16 ألف جهاز للرؤية الليلية.

وقال فوتيل وآخرون إن الأسلحة الخفيفة التي استولى عليها المسلحون -مثل البنادق الآلية وقذائف "المورتر" وقطع المدفعية بما فيها مدافع "هاوتزر"- قد تعطي طالبان ميزة في مواجهة أية مقاومة قد تستجد في معاقل معروفة بمناهضة الحركة مثل وادي بنجشير شمال شرقي كابل.

وقال مسؤولون أميركيون إن التوقع العام هو أن أغلب الأسلحة ستستخدمها عناصر من طالبان نفسها، لكن من السابق لأوانه الحكم على ما تخطط له الحركة مثل احتمالية تشارك العتاد مع دول منافسة مثل الصين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

واشنطن بوست: طالبان تستعيد السيطرة على أفغانستان.. كيف أعادت بناء نفسها وما هدفها؟

نشرت واشنطن بوست تقريرا عن الكيفية التي أعادت بها طالبان بناء نفسها، يقول إن الوجود الأميركي بحد ذاته في أفغانستان ساعدها على حشد الناس، وعن هدفها من الحكم يقول إنها تريد عودة إمارتها الإسلامية.

16/8/2021

استئناف عمليات الإجلاء من كابل وواشنطن تؤكد تأمين المطار وتتلقى ضمانات من طالبان

أكدت واشنطن استئناف عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين الأفغان من كابل بعد تأمين المطار، وقالت إن طالبان تعهدت لها بضمان وصول المدنيين إليه، مشيرة إلى أنها قد تبقي على وجود دبلوماسي هناك.

17/8/2021

مذكرة أميركية سرية حذرت من سقوط كابل.. طالبان تدعو الأفغان إلى الوحدة وتبدأ ملاحقة "العملاء"

دعت حركة طالبان المواطنين الأفغان للوحدة، وبدأت ملاحقة “عملاء” القوات الأجنبية واعتقالهم، وحذرت مذكرة سرية منتصف الشهر الماضي من قرب سقوط كابل وانهيار الحكومة والجيش الأفغانيين.

20/8/2021

وزير الدفاع الأميركي يلوم الجيش الأفغاني لعدم المقاومة وقلق بالكونغرس من وصول أسلحة حديثة لطالبان

ألقى وزير الدفاع الأميركي اللوم على الجيش الأفغاني لعدم التصدي لزحف مسلحي الحركة. ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن نائب أميركي قوله إن أعضاء مجلس النواب قلقون من وصول المعدات والأسلحة الحديثة ليد طالبان.

16/8/2021
المزيد من سياسة

حرائق جبال القدس تكشف حقائق كامنة طالما تجنبت إسرائيل ظهورها

مروحية إسرائيلية تقوم بإخماد النيران في أطراف القدس (رويترز)

محرر في هآرتس: قتل الفلسطينيين بدم بارد في إسرائيل يقابل بصمت

مظاهرة داخل أراضي 48 في مدينة طمرة، تحتج على قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين (الجزيرة)

وسط مخاوف من انهيار الاتفاق النووي.. مسؤول أميركي يدعو طهران للعودة للمفاوضات ويتحدث عن سيناريوهات بديلة

المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي (الجزيرة)

إعلان الصدر مقاطعة تياره الانتخابات العراقية.. مناورة أم قرار نهائي؟

الصدر أعلن منتصف الشهر الماضي عن انسحاب مرشحي تياره من خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الصحافة العراقية)
الأكثر قراءة
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

أفغانستان.. طالبان توسع دائرة المشاورات وتجري محادثات مع شيوخ العشائر ونشطاء المجتمع المدني

مسلحو طالبان داخل القصر الرئاسي بعد دخولهم كابل منتصف الشهر الجاري (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل تلقيتِ هذه النصيحة من قبل؟.. لماذا يجب وضع ملعقة خشبية على الطنجرة خلال طهي الحساء أو المعكرونة؟

وضع ملعقة خشبية على أواني الطهي يمنع محتوياتها من التسرب إلى الموقد (غيتي)