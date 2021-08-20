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سياسة|ماليزيا

نال دعم الأغلبية البرلمانية.. ملك ماليزيا يسمي إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء

إسماعيل صبري حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان (رويترز)
إسماعيل صبري حصل على دعم غالبية أعضاء البرلمان (رويترز)
20/8/2021

سمى ملك ماليزيا السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه اليوم الجمعة، إسماعيل صبري يعقوب، رئيسا جديدا للوزراء.

وشغل يعقوب منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة محي الدين ياسين الذي استقال الاثنين، بعد أقل من 18 شهرا في منصبه، بعدما فقد الأغلبية في البرلمان وسط استياء من إدارته لأزمة كوفيد-19.

وقال القصر الملكي في بيان إن السياسي الماليزي المخضرم البالغ من العمر 61 عاما حصل على دعم أغلبية أعضاء البرلمان، وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء "حسب الدستور".

وأضاف أن "الملك يأمل أن تنتهي الاضطرابات السياسية في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الجديد"، ومن المتوقع أن يؤدي إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية السبت.

ويعيد تعيين يعقوب الحكم إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، الذي قاد ماليزيا منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1957، لكنه أطيح به في انتخابات 2018، بسبب فضيحة مالية بمليارات الدولارات.

وشغل يعقوب عدة مناصب وزارية في حكومات سابقة، منها في عام 2015 وزيرا للتجارة، كما عُين وزيرا للدفاع عندما تولى ياسين السلطة في مارس/آذار 2020، وتمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز الماضي.

المصدر : وكالات

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