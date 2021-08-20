تونس.. الشرطة تغلق مقر هيئة مكافحة الفساد وسعيّد ينهي مهام رئيسها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.

وكانت قوات الأمن قد أخلت مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين العاملين في المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.

وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.

ونقل شهود عيان أن والي تونس حضر إلى مقر الهيئة الواقع بمنطقة البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة.

ونقلت إذاعة "شمس إف إم" المحلية عن الوالي أنه ينفذ أمرا صادرا عن وزير الداخلية.

ولم يتضح على الفور سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات إلى القضاء.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الجزيرة)

الملك السعودي "يبارك"

وفي سياق آخر، بارك الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخطوات التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سعيّد من الملك السعودي، الجمعة، وفق بيان للرئاسة التونسية، قالت فيه "إن العاهل السعودي جدّد خلال الاتصال التأكيد على دعم المملكة لتونس في كافة المجالات، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي وتقديم دعم صحي إضافي".