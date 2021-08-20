الصليب الأحمر: 3 ملايين طفل يمني عاجزون عن الالتحاق بالتعليم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة إن 3 ملايين طفل يمني غير قادرين على الالتحاق بالتعليم خلال العام الجاري بسبب الصراع الدائر في البلاد.

ومع بداية العام الدراسي في البلاد، كتبت رئيسة بعثة الصليب الأحمر باليمن على حسابها في تويتر "دعونا لا ننسى أن الصراع دمر مئات المدارس، وجعل حوالي 3 ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالتعليم هذا العام".

وقالت كاترينا ريتز إن الأطفال اليمنيين يحتاجون مثلهم مثل جميع الأطفال إلى العودة إلى المدرسة، دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في 8 أغسطس/آب الجاري إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.

وقبل نحو أسبوع، انطلق العام الدراسي الجديد في اليمن، وسط أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يعتمدون على مساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.