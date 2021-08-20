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سياسة|قطر

قطر والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لتوزيع منحة قطرية شهرية على 100 ألف أسرة متعففة بغزة

عائلات فلسطينية تحتمي بالمدارس هربا من القصف الإسرائيلي على القطاع (غيتي-أرشيف)
عائلات فلسطينية تحتمي بالمدارس هربا من القصف الإسرائيلي على القطاع (غيتي-أرشيف)
19/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202102:08 AM (مكة المكرمة)

وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، ممثلة بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وأوضح العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين عبر الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها.

وستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة هذه المساعدات شهريا، وستحصل كل واحدة منها على 100 دولار نقدا.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس فقال إن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع الدوحة والأمم المتحدة بشأن آلية تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن غانتس، فإن الآلية الجديدة تقضي بأن تحول الأمم المتحدة المساعدات القطرية إلى الحسابات المصرفية لمئات الآلاف من سكان غزة بشكل مباشر تحت مراقبة إسرائيل للتأكد ممن يحصل عليها، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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