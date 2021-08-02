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سياسة|ليبيا

ليبيا.. الحكومة تمدد تسجيل الناخبين وتبحث ملف الانتخابات مع إيطاليا والأمم المتحدة

وزير الخارجية الإيطالي (يسار) يلتقي في طرابلس رئيس الوزراء الليبي (الأناضول)
وزير الخارجية الإيطالي (يسار) يلتقي في طرابلس رئيس الوزراء الليبي (الأناضول)
2/8/2021

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تمديد تسجيل الناخبين أسبوعين إضافيين، كما بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع المسؤولين في طرابلس ملف الانتخابات والعلاقات الثنائية.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه تقرر تمديد تسجيل الناخبين داخل البلاد أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف السايح أن منظومة التسجيل بالنسبة لليبيين في الخارج ستنطلق يوم الـ18 من الشهر الجاري، مؤكدا أن مقترح ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد هو من اختصاص السلطة التشريعية.

وزير الخارجية الإيطالي

من ناحية أخرى، يقوم وزير الخارجية الإيطالي بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة حول عملية الاستقرار والانتقال السياسي بقيادة الأمم المتحدة.

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي الوزيرَ الإيطالي، حيث شدّد المنفي خلال اللقاء على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات، وتوصُّل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد المنفي أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته، عبّر دي مايو عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.

منسق البعثة الأممية

وفي سياق متصل، بحث الأمين العام المساعد ومنسق البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا مع وزير الداخلية الليبي خالد مازن التقدم المحرز بشأن تأمين الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وناقش الجانبان إعادة تأهيل أجهزة ومباني الشرطة لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشاد المبعوث الأممي بإعادة فتح الطريق الساحلي، معربا عن دعم البعثة للنهوض بأولويات الوزارة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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