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سياسة|لبنان

لبنان.. ميقاتي يلتقي عون ويعلن أن مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

لقاء سابق بين نجيب ميقاتي (يمين) وميشال عون (رويترز)
لقاء سابق بين نجيب ميقاتي (يمين) وميشال عون (رويترز)
2/8/2021

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إن المهلة لتشكيل الحكومة ليست مفتوحة، وإنه كان يأمل أن تكون وتيرة تشكيلها أسرع مما هي عليه الآن.

وبعد لقائه بالرئيس ميشال عون، قال ميقاتي "كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع من ذلك في تشكيل الحكومة.. إنها بطيئة بعض الشيء".

وأضاف ميقاتي أن لبنان يحتاج إلى إنقاذ، موضحا أنه يحبذ أن تبقى التقسيمات الطائفية في الحقائب الوزارية كما كانت في الحكومة السابقة.

وقال أيضا إن المهلة التي وضعها لتشكيل حكومته هي مهلة محددة وغير مفتوحة.

وتم تكليف ميقاتي الشهر الماضي لتشكيل الحكومة بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيلها قائلا إنه لا يمكنه الاتفاق مع ميشال عون.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن تصريحات ميقاتي تشير إلى أن ولادة الحكومة لن تكون قريبة، مشيرا إلى أن الحريري كان قد اعتذر بسبب تمسّك عون بحصول تياره على حقيبتي الداخلية والعدل، مع أن العرف استقر منذ مدة طويلة على أن يكون وزير الداخلية من الطائفة السنية.

وهذا التنافس على حقيبة وزارة الداخلية يعود إلى أن هذه الوزارة هي الجهة المشرفة على الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت تتمتع فيه وزارة العدل بصلاحيات التحقيق في ملفات الفساد وما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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