البث الحي
سياسة|العالم

كورونا.. الصين تحجر الملايين وإندونسيا: الموجة الثانية تجاوزت الذروة

حملة تطعيم في إحدى مدارس جاكرتا (رويترز)
حملة تطعيم في إحدى مدارس جاكرتا (رويترز)
2/8/2021

فرضت السلطات الصينية إغلاقا طال ملايين السكان -اليوم الاثنين- مع انتشار النسخة دلتا المتحورة من كوفيد-19، في حين أكدت إندونيسيا أن الموجة الثانية تجاوزت الذروة للوباء.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن الصينية -بما فيها بكين- ملايين السكان حتى الآن لفحص كورونا، في حين أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.

وسجّلت الصين اليوم الاثنين 55 إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا، في حين تنتشر المتحورة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من 20 مدينة وأكثر من 10 مقاطعات.

وقد أمرت مدينة تشوتشو -في مقاطعة هونان- سكانها البالغ عددهم أكثر من 1,2 مليون بالخضوع لعزل صحي في ظل تدابير إغلاق صارمة على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، في وقت تطلق فيه حملة فحص وتطعيم على مستوى المدينة، بحسب بيان رسمي، ووصفت حكومة تشوتشو الوضع بأنه "لا يزال سوداويا ومعقّدا".

وسجّلت إصابات جديدة -اليوم الاثنين- في هاينان التي تعد وجهة سياحية رائجة، وفي مقاطعة خنان التي شهدت فيضانات مؤخرا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الوطنية في الصين.

تجاوز الذروة

في إندونيسيا، قال وزير الصحة بودي جونادي صادقين -اليوم الاثنين- إن الموجة الثانية الفتاكة من إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوزت الذروة.

وأوضح الوزير -خلال مؤتمر صحفي على الإنترنت- قائلا "يمكننا بالفعل ملاحظة تجاوز الذروة، خاصة في مناطق في جاوة" مشيرا إلى أكثر الجزر الإندونيسية اكتظاظا بالسكان.

وأدى انتشار السلالة دلتا -التي رصدت للمرة الأولى في الهند- إلى ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا إلى مستويات قياسية.

وسجلت البلاد عددا قياسيا يوم 15 يوليو/تموز الماضي بلغ 567 ألفا و57 إصابة، كما قفزت الوفيات يوم 27 من الشهر نفسه لتسجل 2069.

وسجلت إندونيسيا ما يربو على 3.4 ملايين إصابة و95 ألف وفاة، لكن خبراء الصحة العامة يشيرون إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بعدة مرات على الأرجح.

نشر الجيش

في سيدني الأسترالية، انتشر الجيش في الشوارع لضمان تنفيذ الإغلاق المطول الذي أعلنته المدينة، في حين تم تمديد أوامر العزل الصحي في ثالث كبرى المدن الأسترالية بريزبين لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وتحاول السلطات جاهدة وقف تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى في سيدني، وضمان اتباع السكان القواعد الصحية في ظل تسجيل أكثر من 3 آلاف و600 إصابة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ومع تلقي نحو 14% من سكان أستراليا -البالغ عددهم 25 مليونا- كامل جرعات اللقاحات، لا تزال السلطات تعتمد على تدابير الإغلاق للسيطرة على تفشي الوباء.

تطعيم الأطفال

أما في الإمارات، فقد قالت السلطات -على تويتر اليوم الاثنين- إنها ستبدأ إتاحة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 17 سنة.

وتطعم الإمارات بالفعل الأطفال من سنة 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر/بيونتيك. وقد حققت الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم.

وأمس الأحد، قالت وزارة الصحة إن ما يزيد على 87% من بين سكان الإمارات -البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة- حصلوا على جرعة واحدة وإنه تم تطعيم قرابة 71% بالكامل.

وسجلت الإمارات 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا -أمس الأحد- ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 682 ألفا و377 حالة و1951 وفاة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

هذا ما يطلبه مرضى كورونا قبل تسليم الروح

كشفت طبيبة أميركية عن شيء كان يطلبه منها العديد من مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قبل التنبيب في المستشفى، فما هو؟ من جهته، كشف خبير فرنسي عن الموعد المحتمل لعودة الحياة الطبيعية.

23/7/2021

مع ارتفاع قياسي للوفيات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالات "أكثر فتكا" والصين ترصد بؤرا جديدة لفيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من المتحورة دلتا من فيروس سارس كوفيد-2 المسبب لفيروس كورونا كوفيد-19، في حين رصدت الصين اليوم السبت بؤرا وبائية جديدة للفيروس، وسط ارتفاع قياسي للوفيات في بعض البلدان.

31/7/2021

كورونا.. متى الخلاص؟

بعد سنتين من استنفار العالم، صحيا، وسياسيا، ما زال فيروس كورونا يقاوم جهود العالم لاحتوائه، ويصر على إيقاع مزيد من الضحايا كل يوم

1/8/2021
المزيد من سياسة

لبنان.. ميقاتي يلتقي عون ويعلن أن مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة

لقاء سابق بين نجيب ميقاتي (يمين) وميشال عون (رويترز)

سد النهضة.. إثيوبيا ترفض أي اتفاق يقيد استخدامها للنيل والسودان يحذر من تضرر محطات الكهرباء ومصر تطالب باتفاق ملزم

إثيوبيا تصر على أن ملء السد لن يضر بدولتي المصب (الأوروبية)

قطر ترسل فريقا مجهزا من مجموعة البحث والإنقاذ إلى تركيا للمساعدة على مواجهة الحرائق

فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا (وسائل التواصل الاجتماعي)

تونس.. مباحثات بين الرئيس ووزير خارجية الجزائر وقوات الأمن تحاصر المحكمة الابتدائية بالعاصمة لاعتقال محام

الأكثر قراءة

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

صدق أو لا تصدق- شاهد.. عراقي يزور قبره منذ 31 عامًا رغم أنه على قيد الحياة

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)
logo

التاريخ الإسلامي لأميركا.. هكذا حُرم العبيد المسلمون حريتهم وتم تنصيرهم بالقوة