قطر ترسل فريقا مجهزا من مجموعة البحث والإنقاذ إلى تركيا للمساعدة على مواجهة الحرائق

قالت وكالة الأنباء القطرية إن فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية عقب اندلاع حرائق في ولايات تركية.

تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد المفدى، توجه مساء اليوم فريق مجهز من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الامن الداخلي "لخويا" إلى الجمهورية التركية الشقيقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ جراء الحرائق في ولايات تركية. #قناhttps://t.co/57R3UTIxne pic.twitter.com/UyUhS9crF2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 1, 2021

وذكر مراسل الجزيرة في تركيا أن طائرتين قطريتين وصلتا ‏إلى مطار أنطاليا ‏مساء أمس الأحد ‏تحملان مختصين في إطفاء الحرائق، فضلا عن ‏آليات ومعدّات وأجهزة للإسهام في مكافحة النيران المشتعلة في بعض المناطق جنوبي البلاد.