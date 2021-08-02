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سياسة|قطر

قطر ترسل فريقا مجهزا من مجموعة البحث والإنقاذ إلى تركيا للمساعدة على مواجهة الحرائق

فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا (وسائل التواصل الاجتماعي)
فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا (وسائل التواصل الاجتماعي)
2/8/2021

قالت وكالة الأنباء القطرية إن فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) توجه إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ الجارية عقب اندلاع حرائق في ولايات تركية.

وذكر مراسل الجزيرة في تركيا أن طائرتين قطريتين وصلتا ‏إلى مطار أنطاليا ‏مساء أمس الأحد ‏تحملان مختصين في إطفاء الحرائق، فضلا عن ‏آليات ومعدّات وأجهزة للإسهام في مكافحة النيران المشتعلة في بعض المناطق جنوبي البلاد.

المصدر : الجزيرة

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