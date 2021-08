تفجير ومعارك بأفغانستان.. أميركا وبريطانيا تهددان طالبان بالاستبعاد من الحكومة وغني يتوعدها بهزيمة عسكرية

سقط ضحايا بتفجير في ولاية هرات، وواصلت حركة طالبان تقدمها بولاية هلمند، بينما هدد بيان أميركي بريطاني مشترك بألا يكون للحركة مكان بالحكومة المقبلة، كما توعدها الرئيس محمد أشرف غني بهزيمة عسكرية ما لم تقبل بخيار التفاوض.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني مساء اليوم الاثنين أن 3 قتلى وعدة جرحى سقطوا في تفجير عبوة ناسفة وسط مدينة هرات غربي أفغانستان، وذلك بعد معارك كر وفر بين طالبان والقوات الحكومية جنوب المدينة.

وجاء ذلك تزامنا مع إعلان وسائل إعلام محلية أفغانية أن حركة طالبان سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.

وقبل ذلك بساعات، قال مسؤول حكومي بارز -طلب عدم نشر اسمه- لرويترز إن مقاتلي طالبان توغلوا في لشكركاه، مؤكدا أن قتالا عنيفا يدور بالقرب من مديرية الأمن الوطني والسجن ومقر الشرطة، ثم نقلت الوكالة عن قائد عسكري حكومي قوله "بعد الظهر تراجعت حدة القتال في لشكركاه وتكبدت طالبان خسائر جسيمة بعد عمليات جوية وبرية".

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قوله إن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على مقر مديرية نجراب بولاية كابيسا شمالي كابل، في حين لم تعلق الحركة على هذا النبأ.

وفي ولاية قندهار، قال المراسل إن طالبان ما زالت تطبق الحصار على عاصمة الولاية، وما زال القصف متواصلا بين الطرفين.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت السفارة الأميركية في كابل -على حسابها في تويتر- بيانا مشتركا صادرا عن السفارتين الأميركية والبريطانية، وجاء فيه "إن لم تستطع حركة طالبان ضبط مقاتليها الآن، فلن يكون لها مكان في الحكومة المقبلة".

وأضاف البيان أن حركة طالبان قتلت عشرات المدنيين انتقاما في معبر "سبين بولداك" بولاية قندهار، معتبرا أن عملية القتل ترقى إلى جريمة حرب تستوجب محاسبة الجناة.

وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا الأطراف الأفغانية على وقف إطلاق النار فورا.

