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سياسة|لبنان

نصر الله: إيران ترسل أول سفينة محروقات إلى لبنان خلال ساعات

نصر الله نفى وقوف حزب الله وإيران وراء الفشل المستمر في تشكيل الحكومة اللبنانية (أسوشيتد برس)
نصر الله نفى وقوف حزب الله وإيران وراء الفشل المستمر في تشكيل الحكومة اللبنانية (أسوشيتد برس)
19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202111:25 AM (مكة المكرمة)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن أول سفينة إيرانية محملة بالمحروقات ستنطلق إلى لبنان خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، حذر نصر الله الجانبين الأميركي والإسرائيلي من التعرض للسفينة، مشيرا إلى أنها تعتبر أرضا لبنانية منذ لحظة إبحارها من إيران.

وأضاف أن أزمة المحروقات في لبنان مصطنعة ومفتعلة وكان يمكن للدولة معالجتها منذ اليوم الأول حسب تعبيره. وأشار إلى وجود من ينسب فشل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى حزب الله وإيران، وأكد عدم صحة ذلك.

ورأى نصر الله أن هنالك حربا اقتصادية لفرض خيارات على اللبنانيين لا تتناسب مع مصالحهم الوطنية، واصفا السفارة الأميركية في بيروت بمقر للتواطؤ على لبنان.

ويعيش لبنان منذ أشهر أزمة وقود خانقة تزايدت حدتها مع قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي برفع الدعم عن استيراد المحروقات ما أدى لارتفاع كبير في أسعارها وفوضى كبيرة في محطات الوقود.

ومنذ أسابيع، ينتظر اللبنانيون في طوابير طويلة لعدة ساعات من أجل التزود بالوقود، في وقت تسجل البلاد انقطاعات للكهرباء في فترات تصل إلى 20 ساعة يوميا.

وبسبب خلافات سياسية، يعجز لبنان منذ نحو عام عن تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من كارثة انفجار مرفأ بيروت -في الرابع من أغسطس/آب 2020- الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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