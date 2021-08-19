ميقاتي مستمر في محاولة تشكيل الحكومة وعون يتهم أطرافا بدفع لبنان للفوضى

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس مواصلة جهوده لتشكيل الحكومة، في حين اتهم الرئيس ميشال عون أطرافا سياسية بعرقلة هذه الجهود وجر البلاد للفوضى.

وقال ميقاتي في بيان نقله تلفزيون الجديد إنه سيواصل جهوده لتشكيل الحكومة، معربا عن تقديره للموقف الإيجابي الذي صدر عن الرئيس ميشال عون بهذا الشأن.

وتشكيل الحكومة خطوة أولى ضرورية للبدء في إخراج لبنان من الأزمة التي تفاقمت بسبب النقص الحاد في الوقود.

وتدير لبنان حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عام.

وأضاف البيان أن ميقاتي سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة، متمنياً على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

من جانبه، اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون أطرافا لم يحددها بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة ودفع رئيس المكلف نجيب ميقاتي للاعتذار عن تشكيل الحكومة وجر البلاد لفوضى.

مطالب متزايدة

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون يتعاون مع ميقاتي، لكن الأخير يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بهدف دفع ميقاتي إلى الاعتذار.

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قدّم ويقدّم لدولة الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسيّة".

وجاء بيانا ميقاتي وعون عقب تقارير صحفية محلية تحدثت عن تعثر مسار تشكيل الحكومة نتيجة خلافات بينهما، وتمسك الرئيس اللبناني بالحصول على الثلث المعطل من خلال تسمية وزراء.

والثلث المعطل هو عدد من الحقائب الوزارية يسمح بالتحكم بقرارات الحكومة.

غير أن الرئاسة اللبنانية نفت مطالبة عون بالثلث المعطل، مشيرة أن الإعلام تناول معلومات مغلوطة حول مسار تشكيل الحكومة، كما تحدثت عن تصريحات وتحليلات تتعمد تشويه مواقف رئيس البلاد.