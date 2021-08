خرجت عدة مظاهرات، اليوم الخميس، في العاصمة الأفغانية كابل، بمشاركة نسائية، في ذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن عددا من الناس لقوا حتفهم اليوم في مدينة أسد آباد شرقي البلاد بعدما أطلق مقاتلو طالبان النار على أشخاص يلوحون بالعلم الوطني في مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال، وذلك بعد يوم من مقتل 3 في احتجاج مماثل بمدينة جلال آباد.

ووفق مقاطع فيديو بثها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع المشاركون في مظاهرات كابل -التي تقدمتها مجموعة من النساء- علم أفغانستان ورددوا شعارات "علمنا هويتنا" في وقت وجد مسلحو طالبان في الأماكن التي سارت فيها المظاهرات.

أما في أسد آباد، فقال شاهد العيان لرويترز إنه لم يتضح إن كان القتلى في هذه المدينة -التي تعد عاصمة إقليم كونار (شرق البلاد)- سقطوا بسبب إطلاق النار من قبل عناصر طالبان أم التدافع الذي أعقبه.

وأضاف "خرج المئات إلى الشارع. كنت خائفا في البداية ولم أرغب في الخروج، لكن عندما شاهدت أحد جيراني ينضم (إلى المسيرة) خرجت ومعي العلم الذي كان بالمنزل".

وتابع "قُتل وأصيب عدة أشخاص في التدافع وإطلاق النار من جانب طالبان" ولم يتسن لرويترز الوصول إلى متحدث باسم طالبان للتعقيب.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc

