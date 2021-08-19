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سياسة|إيران

بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية.. قلق أوروبي من تخصيب إيران لليورانيوم

إيران جددت تأكيدها أن برنامجها النووي سلمي وليس له أي أهداف عسكرية (الصحافة الإيرانية)
إيران جددت تأكيدها أن برنامجها النووي سلمي وليس له أي أهداف عسكرية (الصحافة الإيرانية)
19/8/2021

عبّرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها العميق اليوم الخميس بشأن تقرير ذكر أن إيران سرّعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة إن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها.

وفي الوقت الذي يبحث فيه الغرب وإيران استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير إن إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وفي بيان مشترك قالت الدول الثلاث إنها قلقة بخصوص تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن إيران أنتجت معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 20% لأول مرة، ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60%.

وأضافت أن هاتين الخطوتين أساسيتان في تطوير سلاح نووي، ويمكن استخدام معدن اليورانيوم في صنع القنبلة النووية، لكن إيران تقول إن أهدافها سلمية وإنها تنتج وقودا لمفاعل.

وذكر البيان المشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث الذي أعلن في ألمانيا أنه يتعين على إيران وقف انتهاك خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) على الفور.

وأضاف البيان "نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف اختتامها على نحو سريع وناجح. شددنا مرارا على أن الوقت ليس في صالح أحد".

في حين جددت إيران -على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده- تأكيدها أن برنامجها النووي سلمي وليس له أي أهداف عسكرية.

وقال خطيب زاده في بيان إن "جميع البرامج والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإسلامية تمتثل امتثالا كاملا لمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية ولالتزامات إيران في إطار اتفاقية الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار سابق".

المصدر : وكالات

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