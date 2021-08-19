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سياسة|سوريا

مقتل 5 مدنيين بقصف جديد لقوات النظام السوري على ريف إدلب

مصادر محلية سورية قالت إن مجموعة من قوات النظام بينهم ضابط قتلوا في ريف درعا الغربي جراء استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة

أم وأطفالها الثلاثة من بين قتلى قصف قوات النظام على ريف إدلب (الأناضول)
أم وأطفالها الثلاثة من بين قتلى قصف قوات النظام على ريف إدلب (الأناضول)
19/8/2021

قال مراسل الجزيرة إن 5 مدنيين بينهم 3 أطفال قُتلوا، اليوم الخميس، جراء قصف لقوات النظام السوري على جبل الزاوية بريف إدلب.

وأوضح المراسل أن القصف استهدف قرية مشون وأدى إلى تدمير وتضرر بعض المنازل في القرية.

وكانت فرق الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية قد أحصت مقتل 65 مدنيا، بينهم 29 طفلا، جراء قصف من قوات النظام والقوات الروسية على مناطق في شمال غربي سوريا منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

من جانبها، قالت مصادر سورية محلية للجزيرة إن مجموعة من قوات النظام بينهم ضابط قتلوا في ريف درعا الغربي جنوب سوريا جراء استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة.

وأضافت المصادر أن قوات النظام قصفت بقذائف الهاون والدبابات أحياء درعا البلد المحاصرة وطريق السد ومخيم درعا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى خروج مظاهرات ليلة أمس في مدن وبلدات ريفي درعا الغربي والشمالي للمطالبة بإنهاء حصار درعا البلد وإيقاف الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام مدعومة بمليشيات موالية لإيران وكذلك الحصار المفروض عليها منذ نحو شهرين في محاولة لفرض السيطرة العسكرية على الأحياء المحاصرة.

المصدر : الجزيرة

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