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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

سخرية واسعة على منصات التواصل بعد تشبيه ترامب انسحاب أفغانستان بـ "دونكيرك"

تصريحات ترامب عرضته لانتقادات واسعة (الفرنسية)
تصريحات ترامب عرضته لانتقادات واسعة (الفرنسية)
19/8/2021

واصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومه على إجراءات سحب القوات الأميركية من أفغانستان التي يُطبقها الرئيس الأميركي جو بايدن، مُشبهًا إياها بحادثة انسحاب قوات الحلفاء أمام قوات هتلر في دونكيرك، وسط سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي حين يُفسر البعض انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من أمام قوات هتلر بالحرب العالمية الثانية بأنه "انسحاب تكتيكي" أنقذ آلاف الأرواح، أراد ترامب تشبيه الانسحاب الحالي بأنه هزيمة وخذلان حسب وصفهم.

واعتبر البعض أنه ترامب أخطأ في تشبيه الوضع الحالي بـ"دونكيرك"، مما أثار شكوكا كبيرة في المصادر التي يستقي منها الرئيس السابق معلوماته.

وعلق الكاتب السياسي الأميركي، كورت إيكنوالد، قائلًا "أنا عاجز عن الكلام، أتقبل جهل ترامب، لكن ألا يوجد أحدًا بالقرب منه يعرف شيئًا عن التاريخ، "دونكيرك" كانت واحدة من أعظم مهمات الإنقاذ على الإطلاق".

في حين ذكّر الخبير الإستراتيجي الأميركي، زاك بتكاناس، بمعلومة تاريخية قائلًا "إن الأشخاص الوحيدين الذين يظنون أن "دونكيرك" كانت فاشلة هم النازيون".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند
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