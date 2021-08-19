سخرية واسعة على منصات التواصل بعد تشبيه ترامب انسحاب أفغانستان بـ "دونكيرك"

واصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجومه على إجراءات سحب القوات الأميركية من أفغانستان التي يُطبقها الرئيس الأميركي جو بايدن، مُشبهًا إياها بحادثة انسحاب قوات الحلفاء أمام قوات هتلر في دونكيرك، وسط سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

NEW! "This could be—Afghanistan—another Dunkirk situation!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/zTCo8SpB4a — Liz Harrington (@realLizUSA) August 18, 2021

ففي حين يُفسر البعض انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من أمام قوات هتلر بالحرب العالمية الثانية بأنه "انسحاب تكتيكي" أنقذ آلاف الأرواح، أراد ترامب تشبيه الانسحاب الحالي بأنه هزيمة وخذلان حسب وصفهم.

واعتبر البعض أنه ترامب أخطأ في تشبيه الوضع الحالي بـ"دونكيرك"، مما أثار شكوكا كبيرة في المصادر التي يستقي منها الرئيس السابق معلوماته.

وعلق الكاتب السياسي الأميركي، كورت إيكنوالد، قائلًا "أنا عاجز عن الكلام، أتقبل جهل ترامب، لكن ألا يوجد أحدًا بالقرب منه يعرف شيئًا عن التاريخ، "دونكيرك" كانت واحدة من أعظم مهمات الإنقاذ على الإطلاق".

I'm speechless. I accept Trump is an unlearned idiot, but does he have NO ONE near him who has read a book or knows anything about history? Dunkirk was one of the greatest rescue missions of all time. Or…is that what he meant? Couldn't be. What an idiot. You too, @realLizUSA https://t.co/C4lZTkFfXV — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) August 18, 2021

The only people who thought Dunkirk was a failure were the Nazis. https://t.co/HHf8lhRsA0 — Zac Petkanas (@Zac_Petkanas) August 19, 2021

What an idiot https://t.co/F7FHWkkBFg — Joe Lockhart (@joelockhart) August 18, 2021

في حين ذكّر الخبير الإستراتيجي الأميركي، زاك بتكاناس، بمعلومة تاريخية قائلًا "إن الأشخاص الوحيدين الذين يظنون أن "دونكيرك" كانت فاشلة هم النازيون".