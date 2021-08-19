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لافروف يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا والمنقوش تعلن عودة الروس لطرابلس

لافروف والمنقوش عقدا مؤتمرا صحفيا في موسكو (رويترز)
لافروف والمنقوش عقدا مؤتمرا صحفيا في موسكو (رويترز)
19/8/2021

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، فيما طالبت بعثة الأمم المتحدة أطراف الصراع بتجنب الحشد العسكري.

وفي مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش أكد لافروف على دعم بلاده مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المعروفة بـ"5+5″.

وقال لافروف إن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود في بناء مؤسسات الدولة الليبية، ولا سيما على صعيد الأمن، داعيا إلى استئناف التعاون الاقتصادي والنفطي بين روسيا وليبيا.

من جهتها، ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دور روسيا في وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.

وكشفت المنقوش أن روسيا بصدد إعادة فتح سفارتها في طرابلس وقنصلية في بنغازي.

وفي سياق متصل، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الامتناع عن القيام بأي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، مما قد يعتبر تصعيدا، الأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحثت البعثة جميع الأطراف على احترام خطوط التماس وفقا لما كانت عليه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت البعثة دعمها جهود اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الرامية إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وطالبت جميع الأطراف بدعم هذه الجهود بغية خلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجددت البعثة دعوتها لكافة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية إلى ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واحترامه ودعمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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