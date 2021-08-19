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سياسة|أفغانستان

حددت شرطا واحدا لعمل الصحفيات.. مراسلون بلا حدود تتلقى طمأنة من طالبان بشأن حرية الصحافة

19/8/2021-|آخر تحديث: 19/8/202103:52 AM (مكة المكرمة)

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن المتحدث الرسمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد تعهد في حديث معها باحترام حرية الصحافة في أفغانستان باعتبارها ستسهم في تصحيح أخطاء القادة، وهو ما سينعكس على المجتمع بالفائدة، وفق تعبيره.

وأضافت المنظمة أن المتحدث باسم الحركة أكد لها السماح للصحفيات بالعمل شريطة وضعهن الحجاب، وأن الأمر بشأنهن سيؤطر قانونيا.

وقالت إن الوقت كفيل بتبيان مدى جدية تصريحات المتحدث باسم طالبان بشأن العمل الصحفي.

يذكر أن نحو مئة وسيلة إعلامية توقفت منذ بدء تحرك طالبان الأخير للسيطرة على البلاد، كما أن الحركة خلال حكمها السابق الممتد بين عامي 1996 و2001 حظرت كل وسائل الإعلام باستثناء محطة إذاعية واحدة تابعة لها.

وتنقل المنظمة عن الاتحاد الأفغاني للإعلام والصحفيين أن في أفغانستان 8 وكالات أنباء و52 محطة تلفزيونية و165 إذاعة و190 دار نشر، ويعمل في كل ذلك قرابة 12 ألف صحفي.

المصدر : الجزيرة

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