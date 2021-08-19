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سياسة|أفغانستان

تناول قصة "الأموال المهربة" وسبب المغادرة.. أشرف غني يتحدث من الإمارات وواشنطن تعلق وأبو ظبي تبرر استقباله

أشرف غني (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن (وكالات)
أشرف غني (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن (وكالات)
18/8/2021

نفى الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي أطيح بنظامه قبل أيام، اصطحابه مبالغ مالية كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي، وقال إنه اضطر لمغادرة كابل للحيلولة دون إراقة الدماء، في حين وجّه له الرئيس الأميركي انتقادا ضمنيا وقال إنه استقل الطائرة وغادر إلى بلد آخر.

وجاءت تصريحات غني في مقطع مصور بثه غني على فيسبوك (Facebook) بعد ساعات من إعلان وجوده مع أفراد من عائلته في الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزراء سابقون أفغان انتقدوا غني بشدة لمغادرته البلاد فجأة مع دخول قوات طالبان العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.

لكن غني دافع عن مغادرته قائلا "لو كنت بقيت لشهدت إراقة الدماء في كابل". وأضاف أنه غادر بناء على نصيحة من مسؤولين في الحكومة.

بايدن: غني استقل الطائرة وغادر

وفي أولى التعليقات الأميركية على تصريحات غني، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الأفغاني استقل الطائرة وغادر إلى بلد آخر، وإن القوات الأفغانية التي دربتها واشنطن انهارت وتركت أسلحتها.

وبدورها قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي إنها تابعت الإعلان الصادر من الإمارات حول استضافة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأشارت شيرمان في مؤتمر صحفي في واشنطن إلى أن غني لم يعد في موقع المسؤولية في أفغانستان، مؤكدة أن العلاقة بين بلادها والإمارات جيدة.

الإمارات تبرر استقبال غني

وكانت الإمارات أكدت -في وقت سابق أمس الأربعاء- أن الرئيس الأفغاني أشرف غني موجود فيها بعد مغادرته بلاده مع سيطرة مقاتلي طالبان على أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

ونقلت مصادر أفغانية أن أشرف غني ووزير دفاعه استقرا مع أفراد من عائلتيهما في الإمارات.

وذكر مصدر حكومي للجزيرة أن وزير الدفاع الأفغاني الجنرال بسم الله خان محمدي واثنين من أبنائه لجؤوا إلى دبي في الإمارات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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أشرف غني

ولد أشرف غني من قبيلة البشتون ذات النفوذ الكبير في أفغانستان عام 1949، وحصل على شهادته الجامعية الأولى من بيروت، ثم نال شهادة الماجستير والدكتواره من إحدى الجامعات الأميركية،

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