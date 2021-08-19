البث الحي
سياسة|عراق

الحريري وجعجع ينتقدان إعلان نصر الله عن سفينة محروقات إيرانية للبنان

السياسي المسيحي سمير جعجع (يمين) والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (وسط) ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري (وكالات)
السياسي المسيحي سمير جعجع (يمين) والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (وسط) ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري (وكالات)
19/8/2021

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إرسال إيران سفنا إلى بلاده أنه إعلان خطير يزج بالبلاد في صراعات داخلية وخارجية.

وتساءل الحريري قائلا "كيف تجيز إيران لنفسها مخالفة القوانين الدولية وترسل سفنا دون موافقة الحكومة؟".

وحذر من أن السفن الإيرانية القادمة إلى لبنان ستحمل معها مخاطر وعقوبات على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا.

وأكد الحريري عدم السماح بأن يكون هناك غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم، وفق وصفه.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق إن حزب الله لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم البلاد للسطوة الإيرانية.

على صعيد آخر، قال سمير جعجع -السياسي اللبناني المسيحي وأحد أشد معارضي حزب الله- إن حزب الله الذي انتزع سلطات الحكومة في شؤون الأمن والجيش، يحاول الآن السيطرة على عملية صناعة القرار الاقتصادي ضد رغبة الشعب اللبناني.

تصريحات نصر الله

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال اليوم الخميس، إن أول سفينة إيرانية محملة بالمحروقات ستنطلق إلى لبنان خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، حذر نصر الله الجانبين الأميركي والإسرائيلي من التعرض للسفينة، مشيرا إلى أنها تعتبر أرضا لبنانية منذ لحظة إبحارها من إيران.

وأضاف أن أزمة المحروقات في لبنان مصطنعة ومفتعلة وكان يمكن للدولة معالجتها منذ اليوم الأول حسب تعبيره. وأشار إلى وجود من ينسب فشل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى حزب الله وإيران، نافيا عدم صحة ذلك.

ورأى نصر الله أن هنالك حربا اقتصادية لفرض خيارات على اللبنانيين لا تتناسب مع مصالحهم الوطنية، واصفا السفارة الأميركية في بيروت بمقر للتواطؤ على لبنان.

يذكر أن وصول الوقود الإيراني سيمثل مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية والفصائل الحاكمة فيها في معالجتها، مما أدى إلى تفاقم الفقر والعوز في ظل اندلاع أعمال عنف.

وتعد هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة، حيث أجبرت المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة البنزين التي يكاد العثور عليها يكون أمرا مستحيلا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وسط مخاوف من انهيار الاتفاق النووي.. مسؤول أميركي يدعو طهران للعودة للمفاوضات ويتحدث عن سيناريوهات بديلة

المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي (الجزيرة)

إعلان الصدر مقاطعة تياره الانتخابات العراقية.. مناورة أم قرار نهائي؟

الصدر أعلن منتصف الشهر الماضي عن انسحاب مرشحي تياره من خوض الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الصحافة العراقية)

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

مذكرة أميركية سرية حذرت من سقوط كابل.. طالبان تدعو الأفغان إلى الوحدة وتبدأ ملاحقة "العملاء"

مقاتلو طالبان بسطوا سيطرتهم على أفغانستان بشكل متسارع الأسبوعين الماضيين (الأوروبية)