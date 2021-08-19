الحريري وجعجع ينتقدان إعلان نصر الله عن سفينة محروقات إيرانية للبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إرسال إيران سفنا إلى بلاده أنه إعلان خطير يزج بالبلاد في صراعات داخلية وخارجية.

وتساءل الحريري قائلا "كيف تجيز إيران لنفسها مخالفة القوانين الدولية وترسل سفنا دون موافقة الحكومة؟".

وحذر من أن السفن الإيرانية القادمة إلى لبنان ستحمل معها مخاطر وعقوبات على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا.

وأكد الحريري عدم السماح بأن يكون هناك غطاء لمشاريع إغراق لبنان في حروب عبثية تعادي العرب والعالم، وفق وصفه.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق إن حزب الله لن يحصل من أكثرية اللبنانيين على إجازة مرور لتسليم البلاد للسطوة الإيرانية.

على صعيد آخر، قال سمير جعجع -السياسي اللبناني المسيحي وأحد أشد معارضي حزب الله- إن حزب الله الذي انتزع سلطات الحكومة في شؤون الأمن والجيش، يحاول الآن السيطرة على عملية صناعة القرار الاقتصادي ضد رغبة الشعب اللبناني.





تصريحات نصر الله

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال اليوم الخميس، إن أول سفينة إيرانية محملة بالمحروقات ستنطلق إلى لبنان خلال ساعات وستتبعها سفن أخرى.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، حذر نصر الله الجانبين الأميركي والإسرائيلي من التعرض للسفينة، مشيرا إلى أنها تعتبر أرضا لبنانية منذ لحظة إبحارها من إيران.

وأضاف أن أزمة المحروقات في لبنان مصطنعة ومفتعلة وكان يمكن للدولة معالجتها منذ اليوم الأول حسب تعبيره. وأشار إلى وجود من ينسب فشل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى حزب الله وإيران، نافيا عدم صحة ذلك.

ورأى نصر الله أن هنالك حربا اقتصادية لفرض خيارات على اللبنانيين لا تتناسب مع مصالحهم الوطنية، واصفا السفارة الأميركية في بيروت بمقر للتواطؤ على لبنان.

يذكر أن وصول الوقود الإيراني سيمثل مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي فشلت الدولة اللبنانية والفصائل الحاكمة فيها في معالجتها، مما أدى إلى تفاقم الفقر والعوز في ظل اندلاع أعمال عنف.

وتعد هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة، حيث أجبرت المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة البنزين التي يكاد العثور عليها يكون أمرا مستحيلا.