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سياسة|أفغانستان

لم يحدث مثلها خلال 60 عاما الماضية.. نصر الله: التطورات بأفغانستان مفصلية وستكون لها تداعيات واسعة عالميا

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة-أرشيف)
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة-أرشيف)
18/8/2021

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الأحداث في أفغانستان هي تطورات مفصلية وستكون لها تداعيات على السياسات والأحلاف والعلاقات الدولية.

وقال نصر الله إن الرئيس الأميركي كان يريد إشعال حرب أهلية بين الأفغان، وقتالا بين مئات الآلاف من القوات الأفغانية مع مئات الآلاف من مسلحي حركة طالبان، مشيرا إلى أن ذلك يمثل رسالة لحلفاء واشنطن في المنطقة.

وأضاف أن أكثر من يتابع ويراقب ويعلق على التطورات الجارية في أفغانستان -والتي لم يحدث مثلها خلال الخمسين أو الستين عاما الماضية- هم الإسرائيليون، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة

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