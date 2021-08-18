تناول مؤرخ أميركي في مقال بمجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) أسباب الهزيمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أفغانستان على يد حركة طالبان.
لم يحدث مثلها خلال 60 عاما الماضية.. نصر الله: التطورات بأفغانستان مفصلية وستكون لها تداعيات واسعة عالميا
18/8/2021
اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الأحداث في أفغانستان هي تطورات مفصلية وستكون لها تداعيات على السياسات والأحلاف والعلاقات الدولية.
وقال نصر الله إن الرئيس الأميركي كان يريد إشعال حرب أهلية بين الأفغان، وقتالا بين مئات الآلاف من القوات الأفغانية مع مئات الآلاف من مسلحي حركة طالبان، مشيرا إلى أن ذلك يمثل رسالة لحلفاء واشنطن في المنطقة.
وأضاف أن أكثر من يتابع ويراقب ويعلق على التطورات الجارية في أفغانستان -والتي لم يحدث مثلها خلال الخمسين أو الستين عاما الماضية- هم الإسرائيليون، حسب تعبيره.
المصدر : الجزيرة