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سياسة|روسيا

قبل 30 عاما.. حكاية الانقلاب الفاشل الذي سرّع تفكك الاتحاد السوفياتي

غورباتشوف عاد إلى الكرملين لكنه كان أضعف من جميع الجهات (الفرنسية)
غورباتشوف عاد إلى الكرملين لكنه كان أضعف من جميع الجهات (الفرنسية)
18/8/2021-|آخر تحديث: 18/8/202108:11 PM (مكة المكرمة)

حاول شيوعيون محافظون معارضون لإصلاح الاتحاد السوفياتي -في أغسطس/آب 1991- القيام بانقلاب ضد رئيسه ميخائيل غورباتشوف الذي كان يمضي إجازة بشبه جزيرة القرم.

لكن محاولتهم أحبطت بفضل المقاومة التي قادها رئيس روسيا الاتحادية بوريس يلتسين، وقد وجهت الضربة القاضية لـ70 عاما من الشيوعية وحسمت مصير الاتحاد السوفياتي.

دبابات في موسكو

  • أعلنت وكالة الأنباء تاس الناطقة الرسمية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية -يوم الاثنين 19 أغسطس/آب 1991- أن ميخائيل غورباتشوف "غير قادر على تولي مهامه لأسباب صحية"، وحل محله نائب الرئيس غينادي ياناييف.
  • في ذلك الوقت كان مطلق مصطلح "البيريسترويكا" (الإصلاح) و"الغلاسنوست" (الانفتاح) بإجازة في شبه جزيرة القرم على شواطئ البحر الأسود.
  • قاد الانقلابيون "لجنة لحالة الطوارئ" وُضعت في يدها الصلاحيات، عندها كانت أولى المدرعات وشاحنات نقل الجنود قد دخلت العاصمة.

يلتسين على دبابة

  • تولى الرئيس بوريس يلتسين قيادة المقاومة منذ الساعة الأولى.
  • قبيل الظهر دان التحرك من "البيت الأبيض" معتبرا أنه "انقلاب يميني ورجعي وغير دستوري".
  • طالب الزعيم الروسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة -في تحد للقادة الجدد للبلاد- أن يتمكن غورباتشوف "من مخاطبة الشعب".
  • بينما تدفق السكان إلى ساحة مانيج أمام الكرملين أطلق يلتسين -الذي كان يقف على ظهر دبابة- دعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني.
  • تناقلت كل وسائل الإعلام في العالم صورة الرجل الذي كان يثير حماس الحشد.

تجمعات

  • أقام بضعة آلاف من سكان موسكو حواجز مؤقتة لحماية البرلمان عند حلول الظلام، وبقي المتظاهرون متجمعين أمام مقر السلطة الروسية.
  • صباح الثلاثاء 20 أغسطس/آب 1991، تم توزيع سترات واقية من الرصاص وخوذ وأقنعة واقية من الغاز على الموجودين داخل البرلمان من نواب ووزراء وفنانين أو موسيقيين بمن فيهم عازف التشيلو مستيسلاف روستروبوفيتش الذي وصل من باريس.
  • سُمع صوت إطلاق نار متقطع في المحيط، ووقفت 3 وحدات عسكرية في صف بوريس يلتسين ورُفع علم الاتحاد الروسي رمز العصيان.
  • جابت مجموعات من النواب الثكنات في منطقة موسكو لإقناع الضباط بمساندة بوريس يلتسين. وجمعت المظاهرة بدعوة من يلتسين أكثر من 50 ألف شخص أمام البرلمان الروسي.
يلتسين أدار دفة المقاومة ضد قادة الانقلاب (رويترز- أرشيف)

يوم جنوني

  • انضم إلى بوريس يلتسين -حوالي الثانية صباحا- وزير الخارجية السوفياتي السابق إدوارد شيفاردنادزه وسط تصفيق حاد من الحشد.
  • على الرغم من أن الهجوم الذي كان يثير مخاوف لم يحدث، فإنه قد قُتل 3 شبان في اشتباك مع رتل من الدبابات كانوا يحاولون اعتراض طريقه.
  • وبدأ يوم جنوني يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب 1991 بقرار البرلمان الروسي جلب ميخائيل غورباتشوف من منزله الريفي في فوروس، وأمرت وزارة الدفاع القوات بالعودة إلى ثكناتها.
  • تم تخفيف الإجراءات العسكرية التي فرضت حول النقاط الحساسة في موسكو ورفع الرقابة وحظر التجول وألغيت مراسيم الانقلابيين، واستأنف التلفزيون البث ونقل مباشرة جلسة البرلمان الروسي.

عودة غورباتشوف

  • خلال الليل عاد غورباتشوف إلى الكرملين، لكنه كان أضعف من جميع الجهات، فالمتعاونون الذين اختارهم خانوه أو تخلوا عنه والجيش اهتز والحزب تردد، وأصبح بوريس يلتسين سيد البلاد الفعلي.
  • في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا أن الاتحاد السوفياتي "لم يعد موجودا".
  • أما غورباتشوف فقد استقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.
المصدر : وكالات

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