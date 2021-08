غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها

تداول ناشطون وصحفيون صورا لإجلاء القوات الأميركية كلابا كانت تعمل في القواعد العسكرية بأفغانستان، حيث خصصت لها مقاعد في الطائرات، في حين كانت حشود من الأفغان تحاول الصعود للطائرات والتشبث بها، مما تسبب في سقوط بعضهم ومقتلهم.

وأظهرت لقطات مصورة الكلاب وهي تخرج من المواقع العسكرية في أفغانستان، ثم جلوسها في مقاعد مخصصة لها بالطائرات.

حين تكون الكلاب أهم من البشر

أمريكا تُجلي كلابها البوليسية عن أفغانستان بينما تركت آلاف المتعاقدين الأفغان معها يتسلقون الطائرات ويتدافعون كما لو كانوا في مجاعة للهرب من جحيم طالبان، ثم يسقط بعضهم من السماء في مشهد مأساوي لا يمحيه التاريخ.. https://t.co/gFdkxcQn8N — سامح عسكر (@sameh_asker) August 16, 2021

واعتبرت الكاتبة الصحفية هودان أن الكلاب الأميركية كانت مفضلة على المدنيين الأفغان.

Afghan civilians vs American dogs, literally. pic.twitter.com/q8uG53e1I6 — Hodan (@hyfreelance) August 16, 2021

وقال الصحفي الأميركي فيليب ويلمان، الذي غادر مع جنود بلاده، في تغريدة عبر تويتر "كانت للكلاب مقاعد مخصصة لها في رحلة الإجلاء. قيل لنا إنه لا يمكننا الجلوس في مقاعد عليها لافتات محجوزة لأنه تم توفير المساحة للكلاب".

U.S. military dogs being evacuated from Afghanistan on Sunday. pic.twitter.com/fxfIA49zEq — Phillip Walter Wellman (@pwwellman) August 16, 2021

وشهد مطار كابل مؤخرا حالة من الفوضى العارمة بسبب تدافع آلاف الأفغان ومحاولتهم الصعود إلى الطائرات للسفر خارج البلاد، وذلك بعدما بسطت حركة طالبان سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل.

Yesterday four guys are crashed from US airplane, before crashing they recorded this video.

This is not a scene from the movie, it’s real. pic.twitter.com/eQ8FttGiO1 — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 17, 2021

وكتبت العالمة الاجتماعبة زينب توفيقي "تم تأمين الجانب العسكري فقط من مطار كابل، مما ترك المدنيين العاديين من دون رحلات جوية أو مطار عامل. لم يكن أمام قادة حقوق المرأة الذين ستطاردهم طالبان أي فرصة. لكن لا داعي للقلق، فإن إجلاء الكلاب يتم بطريقة منظمة".

Only the military side of the Kabul airport has been secured, leaving ordinary civilians with no flights or a functioning airport. The women’s rights leaders who’ll be hunted by the Taliban had no chance. But no worries, the evacuation of dogs is proceeding in an orderly manner. https://t.co/qevjlgExpw — zeynep tufekci (@zeynep) August 16, 2021

وانتقدت الكاتبة فيديا بالاشاندر تصرف الجنود الأميركيين، معتبرة أنهم فضلوا الكلاب على حياة المدنيين الأفغان.