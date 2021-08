أفغانستان.. مظاهرة نسائية في كابل وتدافع عند المطار وقتلى في احتجاج بجلال آباد

خرجت مظاهرة نسائية اليوم الأربعاء في العاصمة الأفغانية كابل للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان على المدينة والبلاد، في حين وردت أنباء عن سقوط قتلى خلال مظاهرة مناهضة لطالبان في مدينة جلال آباد (شرقي أفغانستان).

فقد خرجت أفغانيات في مظاهرة يرددن -أمام مسلحي الحركة- هتافات تطالب بالحصول على حقوقهن في التعليم والعمل في مختلف القطاعات.

وكانت طالبان تعهدت في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء بمعاملة المرأة وتأمين حقوقها حسب الشريعة الإسلامية.

من جهة ثانية، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن 17 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء في تدافع عند إحدى بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابل، مع تكثيف الدول الغربية عمليات إجلاء دبلوماسييها وآخرين من هناك.

وقال المسؤول -الذي كان يعمل في المطار- إن المدنيين الأفغان الذين يسعون لمغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة يوم الأحد طُلب منهم عدم التجمع حول المطار ما لم يكن بحوزتهم جواز سفر وتأشيرة.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أنه لم يسمع عن أي تقارير عن أعمال عنف من قبل مقاتلي طالبان خارج المطار.

