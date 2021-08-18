انتحار وتسريب والوزارة تؤكد نجاح التجربة الجديدة.. نتائج الثانوية العامة تثير الجدل بمصر

القاهرة – أثار إعلان نتائج الثانوية العامة بنظامها الجديد جدلا واسعا في مصر، بسبب تداعيات النتائج غير المعتادة وتدني نسبة النجاح بشكل كبير عن العام الماضي (2020).

النتائج غير المتوقعة تسببت في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إقدام 4 طلاب على الانتحار بسبب نتائجهم، وتغير نسب القبول بالجامعات بشكل كبير.

وفي المقابل، تقول الحكومة المصرية إن التجربة الجديدة أثبتت نجاحها في قياس مستوى فهم الطلاب وليس حفظهم، وإنها الخطوة الأولى نحو إنهاء كابوس الثانوية العامة الذي يؤرق المصريين منذ سنوات طويلة.

وكان وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي قد أعلن -أمس الثلاثاء- نتائج امتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت بنسبة نجاح عامة بلغت 74% مقارنة بنسبة نجاح 81% العام السابق، وتفصيلا بلغت نسبة النجاح في شعبة الأدبي 70%، فيما جاءت 76% في شعبة العلمي.

حالات انتحار

بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة أقدم 4 طلاب على الانتحار، بسبب رسوب بعضهم وحصول بعضهم على درجات متدنية، وقد توفي 3 منهم، فيما نجت طالبة.

محافظة المنوفية في دلتا مصر شهدت محاولتي انتحار، حيث ألقت طالبة بنفسها من الطابق السادس بعد رسوبها في 3 مواد، ولفظت أنفاسها قبل وصولها إلى المستشفى، فيما تناولت طالبة أخرى كمية كبيرة من العقاقير الطبية، بعد تدني مجموعها في الثانوية، ونجح أهلها في إنقاذ حياتها بعد نقلها إلى مركز السموم.

وفي محافظة قنا، قام طالب بشنق نفسه داخل منزل أسرته بعد علمه برسوبه في الثانوية العامة، وحاولت أسرته إنقاذه إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى، وألقت طالبة بنفسها من الطابق الخامس بمحافظة القليوبية، بسبب نتيجة الثانوية العامة، ولقيت مصرعها قبل نقلها إلى المستشفى.

ضحايا نتيجة الثانوية العامة.. 4 حالات انتحار بعد ساعات من إعلانها (تفاصيل)https://t.co/tYfP67Dins pic.twitter.com/gts15U4J0T — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 18, 2021

ان لله وان اليه راجعون صاحبتي واختي سميره الضوي ف ذمه الله أسألكم الدعاء والفاتحه لها pic.twitter.com/enWJ1z3DVK — R A W D A 🐥 (@RawdaEbrahem2) August 17, 2021

الوزير يتصدر

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي تصدر قائمة الأعلى تداولا بموقع تويتر في مصر، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تباين واضح بين الهجوم الشديد على الوزير بسبب انخفاض نسبة النجاح وزيادة عدد الراسبين، والإشادة الكبيرة بمشروع الوزير والنتائج التي تعبر عن الواقع الحقيقي للطلاب، وانخفاض نسب القبول في الجامعات.

وقارن البعض بين تنسيق القبول بالعام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى أكثر من 98% بينما من المتوقع ألا يتجاوز هذا العام نسبة 93%، حسب تصريحات وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار.

بدوره، قال طارق شوقي إن طلاب الثانوية العامة سيعلمون أن هذه المرحلة أكثر جودة من سابقيها، مشيرا إلى أن المجاميع الجديدة تتيح للطلاب دخول الكليات التي يرغبون بها، وأن أولياء الأمور قد لا يدركون هذا الأمر خلال الوقت الراهن لكن سيدركون حينما يرون أبناءهم متميزين في مراكزهم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ قدم شوقي عرضا حول نتائج امتحانات الثانوية العامة، واصفا هذه الدفعة من الخريجين بالدفعة التاريخية.

وأوضح أنه تم البدء في تطوير منظومة الثانوية العامة منذ عام 2017، حيث تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نتائج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلا من استرجاع المعلومات، وتطبيق تصحيح إلكتروني للامتحانات دون الاعتماد على العنصر البشري، حيث تم ذلك بواسطة حوالي 400 من رجال التعليم بدلا من حوالي 100 ألف من المصححين في السنوات السابقة.

كل سنة في نفس الميعاد ادخل الاقي طارق شوقي بيتشتم من جروب الماميز و خريجي المعاهد الفنية اعرف ان الدكتور نجح في مهمته علي طول. اللهم وفقه و سدد خطاه دائما 🙏 — Marouane (@Marouanehalit) August 18, 2021

البنت دى كل المواقع كانت جايباها وهى بتعيط من صعوبة الاسئلة !!

وعملوا معاها لقاءات وامها جنبها بتعيط

البنت دى طلعت التالت على الجمهورية مبروك يا بت اللذينة 👌😂

انا بقول نجحت منظومة التعليم الحديث و د/ طارق شوقى pic.twitter.com/3nCF14lXtc — Emma I ♥️ 🇪🇬 & 👮🏻‍♀️ (@amal_yousef9) August 17, 2021

أحلى تعليق سمعته اليوم

ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة::

( المدرسين معدش ليهم لازمة)

بجد لو حصل وقدرت

تلغي الدروس الخصوصية

هتقدم لك باعتذار رسمي.#طارق_شوقي pic.twitter.com/eFDb8rtwOu — سيف مصر 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@XhiPVlrc8UlcBVy) August 17, 2021

مبرووووك

الى كل المتفوقين والمتفوقات

بأمتحان الثانوية العامة

واتمنى لكم احلاما" محققه

والوزير الناجح

د/ طارق شوقى

انت مقاتل تستحق👏💎 #AM1 pic.twitter.com/fKdXrQbYby — Amany (@ama_ny01) August 17, 2021

بالرغم من اي حاجه حصلت السنادي thanks god مفيش ثانويه عامه ولا طارق شوقي تاني في حياتي❤❤❤❤❤ — ندي🍒♥ (@nadaabdelmen3m) August 17, 2021

المجاميع كلها جميلة وفخورة بكل الناس والله بس يارب على ايامى طارق شوقى يكون اتشال . — Rosales. (@mariemommar) August 18, 2021

حرام السقوط ده ال كتييييير ده

منك لله يا طارق شوقي — Abeer Zaky😭مصريه_ الا_جزرتين _ ونيل (@abeer_zaky) August 18, 2021

هو الحمد لله والله وكل حاجه

بس انا لو كنت بدخل الامتحان ومحلتش كنت هجيب اعلي م كدا

دي درجات مكتوبه مش متصححة

حسبي الله ونعم الوكيل فيكم #إعادة_تصحيح_الامتحانات — رحـمـه (@Rahma_557) August 18, 2021

تسريب وحجب نتائج

وزير التربية والتعليم المصري قرر حجب نتيجة طالبين تم تسريب نتيجتهما ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر، وكشفت الوزارة -في بيان لها- أن الطالبين أبناء أحد نواب البرلمان المصري عن محافظة الشرقية، فيما لم تعلن عن طريقة حصولهما على النتيجة.

من جانبه، أكد النائب حاتم عبد العزيز نائب الشرقية -وهو والد الطالبين اللذين تم حجب نتيجتهما- ترحيبه بقرار الوزير وعدم اعتراضه عليه.

وقال النائب -في تصريحات للمحررين البرلمانيين نقلتها صحف مصرية اليوم الأربعاء- إن أبناءه منذ المرحلة الابتدائية وهم متفوقون في دراستهم، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها، حيث توقع أن يحصلوا على 98%؜ وليس 96%، لافتا إلى أنه لم ينشر النتيجة ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول على النتيجة ونشرها على مواقع التواصل.

إحدى أولياء الأمور تنتقد تسريب نتيجة #الثانوية_العامة وحصول نجلي عضو البرلمان في #الشرقية حاتم أحمد على نتائج متقاربة 96% و97% pic.twitter.com/UUt53zVBCv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 17, 2021

الأمل في التظلمات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم التظلم بشكل إلكتروني على نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال تطبيق طلب التظلم أونلاين، وسيتم فحصه من المتخصصين والرد عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية، خاصة أن التصحيح تم في مقر واحد على مستوى الجمهورية بشكل مركزي، وليس في الكنترولات بمختلف المحافظات.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إنه ستتم إتاحة رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة الأحد المقبل، على أن يبدأ امتحان الدور الثاني للثانوية العامة في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقد أعلنت الوزارة نظاما جديدا يسمح بفحص التظلمات يدويا، دون الاستعانة بأجهزة الماسح الضوئي التي تم استخدامها في عمليات التصحيح، كما سيتم السماح للطالب المتظلم بمراجعة الأوراق وتدوين ملاحظته.