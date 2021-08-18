السيسي يدعو رئيس وزراء إسرائيل لزيارة مصر.. عباس كامل في رام الله والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال

أجرى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اليوم الأربعاء محادثات في تل أبيب ورام الله المحتلة، وذلك لمواصلة جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا تحذيريا جددت فيه تمسكها بالمقاومة.

وقد نقل وزير المخابرات المصرية عباس كامل دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة مصر قريبا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كامل مع رئيس الوزراء بينيت في تل أبيب في وقت سابق من هذا اليوم.

وقالت مصادر إنه بحث فيه تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وأنه سيعود للاجتماع بوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس قبل أن يقفل عائدا إلى بلاده مساء اليوم الأربعاء.

وكذلك اجتمع رئيس المخابرات المصرية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله.

وقد بحث مع الرئيس الفلسطيني سبل تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي وجهود إعادة إعمار القطاع.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف عباس كامل بزيارة رام الله وتل أبيب لدفع جهود السلام.

وتوسطت مصر في 21 مايو/أيار الماضي لوقف إطلاق النار وإنهاء جولة تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما وخلفت أكثر مقتل من 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.

وسمحت إسرائيل عقب ذلك بفتح جزئي لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير.





المقاومة مستمرة

وبالتزامن مع جولة رئيس المخابرات المصرية، حذرت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء من التوتر في القطاع في أثناء زيارة كامل إلى إسرائيل ورام الله.

وقالت الفصائل في بيان عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة إن استمرار إغلاق إسرائيل للقطاع الساحلي "يزيد من حالة التوتر"، مؤكدة "الإصرار على استمرار مقاومتها الحصار والنضال من أجل كسره".

وذكر البيان أن الفصائل "ناقشت التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تفريغ انتصار الشعب الفلسطيني عبر الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة".

وأكد أن "ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق"، مطالبا المؤسسات الدولية ودول العالم بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياساتها.

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن الفصائل اتفقت على إقامة فعالية شعبية شرقي غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل يوم السبت المقبل في استئناف للفعاليات الشعبية الضاغطة لرفع الحصار.