أشرف غني يتحدث من الإمارات: غادرت كابل حقنا للدماء ولم آخذ أي أموال

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه اضطر لمغادرة كابل للحيلولة دون إراقة الدماء، ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي.

وجاء ذلك في مقطع مصور بثه غني على فيسبوك، بعد ساعات من إعلان وجوده مع أفراد من عائلته في الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزراء سابقون أفغان انتقدوا غني بشدة لمغادرته البلاد فجأة مع دخول قوات طالبان العاصمة الأفغانية الأحد الماضي.

لكن غني دافع عن مغادرته قائلا "لو كنت بقيت لشهدت إراقة الدماء في كابل". وأضاف أنه غادر بناء على نصيحة من مسؤولين بالحكومة.

وكانت الإمارات أكدت -في وقت سابق اليوم الأربعاء- أن الرئيس الأفغاني أشرف غني موجود فيها بعد مغادرته بلاده مع سيطرة مقاتلي طالبان على أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان- إن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

ونقلت مصادر أفغانية أن أشرف غني ووزير دفاعه استقرا مع أفراد من عائلتيهما في الإمارات.

وذكر مصدر حكومي للجزيرة أن وزير الدفاع الأفغاني الجنرال بسم الله خان محمدي واثنين من أبنائه لجؤوا إلى دبي في الإمارات.