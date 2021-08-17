موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي: لن يتاح لطالبان الوصول إلى أصول البنك المركزي الأفغاني في أميركا

نقل موقع أكسيوس (axios) عن مسؤول أميركي قوله إنه لن يُسمح لحركة طالبان بالوصول إلى احتياطات البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك بعد سيطرة الحركة على كابل وسقوط الحكومة.

وقال المسؤول الأميركي المطلع إن الأغلبية العظمى من أصول البنك المركزي الأفغاني ليست موجودة حاليا في أفغانستان، مؤكدا أن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن يتم منحها لطالبان.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي الأفغاني يحتفظ باحتياطات دولية قيمتها نحو 9.4 مليارات دولار.

وأدى إعلان طالبان سيطرتها على أفغانستان إلى وضع مراقبي البنك المركزي في جميع أنحاء العالم في حالة تأهب.

وتحتفظ البنوك المركزية في العادة باحتياطات من الذهب أو العملات الأجنبية مثل الدولار الأميركي، وذلك لاستخدامها في المعاملات مع البنوك المركزية الأخرى.