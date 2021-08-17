البث الحي
سياسة|أفغانستان

رقم قياسي في نقل الركاب.. تكدس مئات الأفغان في طائرة شحن للجيش الأميركي بعد سيطرة طالبان على كابل

طائرة شحن تابعة للقوات الأميركية تنقل نحو 640 أفغانيا من مطار كابل (رويترز)
طائرة شحن تابعة للقوات الأميركية تنقل نحو 640 أفغانيا من مطار كابل (رويترز)
17/8/2021

أجلت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية مئات الأفغان من العاصمة كابل بعد أن جلسوا على أرضية الطائرة متكدسين، وسجلت بذلك رقما قياسيا في نقل الركاب، وفقا لمسؤولي دفاع أميركيين وصور حصل عليها موقع "ديفينس ون" (Defense One).

وتظهر صور -نشرها الموقع- تكدس نحو 640 من الأفغان داخل طائرة عسكرية من طراز "بوينغ سي-17" (Boeing C-17)، من دون أي إجراءات وقائية أو أمنية، لنقلهم خارج البلاد، في حين صممت الطائرة لنقل 150 مظليا فقط.

ووفقا للموقع، يُعتقد أن هذا العدد هو الأكبر على الإطلاق لأشخاص سافروا على متن طائرة سي-17، وهي طائرة شحن عسكرية ضخمة تشغلها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ ما يقرب من 3 عقود.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الطائرة لم تكن تنوي إجلاء هذا العدد الكبير، لكن "الأفغان المذعورين" الذين سمح لهم باللجوء دفعوا أنفسهم نحو رصيف الصعود إلى الطائرة، وبدلا من إجبارهم على إخلاء الطائرة قرر طاقمها احتواءهم فيها بهذه الصورة المتكدسة.

وكان مئات الأفغان قد تجمعوا بمطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان إلى العاصمة الأحد الماضي، مما تسبب في فوضى وتدافع راح ضحيته 10 قتلى، حسب مصدر أمني أفغاني.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.

وكان مراسل الجزيرة في كابل قد أفاد -صباح أمس الاثنين- بأن نحو 3 آلاف أفغاني تجمعوا في مطار كابل على أمل المغادرة، وأشار إلى أنه رصد حركة كبيرة باتجاه المطار لأشخاص يرغبون بالمغادرة من دون أن تكون لديهم تذاكر أو تأشيرات دخول.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

الصور القادمة من أفغانستان محل تفاعل كثيف في منصات التواصل الاجتماعي

كانت الصور القادمة من أفغانستان محل تفاعل كثيف في منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم. زوايا كثيرة شغلت المتفاعلين، لكن أهمها كان مقارنة المشهد الأفغاني اليوم بالمشهد الفيتنامي قبل أكثر من 40 عاما.

المزيد من سياسة

سلاح الجو الأميركي يحقق في مقتل مدنيَين أفغانيين سقطا من طائرة عسكرية بعد إقلاعها من مطار كابل

غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها

آلاف من الأفغان كانوا ينتظرون في مطار كابل قبل يومين أملا في الصعود إلى الطائرات المغادرة (الفرنسية)

حدود أفغانستان بعد سيطرة طالبان.. ما مخاوف دول الجوار؟

لم يحدث مثلها خلال 60 عاما الماضية.. نصر الله: التطورات بأفغانستان مفصلية وستكون لها تداعيات واسعة عالميا

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة
logo

الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟

أمر قرآني.. مدعي الجنائية الدولية يطالب الأفغان باستحضار آية في سورة المائدة

خان أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف في أفغانستان (رويترز)

رئيس المكتب السياسي لطالبان يصل قندهار والحركة تصدر عفوا عاما وتتعهد بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين

قصة أغرب من الخيال.. عائلة عراقية تنتظر ابنتهم المغربية بعد فراق طويل والخارجية العراقية تتكفل بنفقات تذكرتها وإقامتها

كوثر تنتظر على أحر من الجمر رؤية أهلها في العراق (الجزيرة)