أجلت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية مئات الأفغان من العاصمة كابل بعد أن جلسوا على أرضية الطائرة متكدسين، وسجلت بذلك رقما قياسيا في نقل الركاب، وفقا لمسؤولي دفاع أميركيين وصور حصل عليها موقع "ديفينس ون" (Defense One).

وتظهر صور -نشرها الموقع- تكدس نحو 640 من الأفغان داخل طائرة عسكرية من طراز "بوينغ سي-17" (Boeing C-17)، من دون أي إجراءات وقائية أو أمنية، لنقلهم خارج البلاد، في حين صممت الطائرة لنقل 150 مظليا فقط.

ووفقا للموقع، يُعتقد أن هذا العدد هو الأكبر على الإطلاق لأشخاص سافروا على متن طائرة سي-17، وهي طائرة شحن عسكرية ضخمة تشغلها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ ما يقرب من 3 عقود.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الطائرة لم تكن تنوي إجلاء هذا العدد الكبير، لكن "الأفغان المذعورين" الذين سمح لهم باللجوء دفعوا أنفسهم نحو رصيف الصعود إلى الطائرة، وبدلا من إجبارهم على إخلاء الطائرة قرر طاقمها احتواءهم فيها بهذه الصورة المتكدسة.

وكان مئات الأفغان قد تجمعوا بمطار كابل في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة طالبان إلى العاصمة الأحد الماضي، مما تسبب في فوضى وتدافع راح ضحيته 10 قتلى، حسب مصدر أمني أفغاني.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو حالات الازدحام داخل بعض الطائرات قبل الإقلاع، ومحاولة الركاب الصعود إليها.

وكان مراسل الجزيرة في كابل قد أفاد -صباح أمس الاثنين- بأن نحو 3 آلاف أفغاني تجمعوا في مطار كابل على أمل المغادرة، وأشار إلى أنه رصد حركة كبيرة باتجاه المطار لأشخاص يرغبون بالمغادرة من دون أن تكون لديهم تذاكر أو تأشيرات دخول.